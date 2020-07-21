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США призвали Россию прекратить создание "летающих Чернобылей"
Соединенные Штаты призвали Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем, заявил спецпосланник президента США по контролю... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T23:20
россия
маршалл биллингсли
министерство обороны сша
владимир путин
китай
вена
сша
в мире
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Технически безграмотный спецпредставитель. Впрочем, ему и не надо быть грамотным, его дело - лгать, лгать и лгать.
342
Ага, а хочется спросить нафига вы тогда строите плавучие баржи- авианосцы? Они ведь тоже своими отходами моря и океаны засоряют.
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россия
китай
вена
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, маршалл биллингсли, министерство обороны сша, владимир путин, китай, вена, сша, в мире

США призвали Россию прекратить создание "летающих Чернобылей"

18:44 21.07.2020 (обновлено: 23:20 21.07.2020)
96718
© РИА Новости / Минобороны РФИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник
© РИА Новости / Минобороны РФ
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты призвали Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"Мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное, как летающий Чернобыль. Только представьте, какой радиоактивный выброс будет (она) создавать во время полета", — заявил он на слушаниях в комитете сената по иностранным делам.
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
13 июля, 08:00
"Поразит любую цель в России": какое новое оружие разрабатывают в США
По его словам, нет ничего, что бы оправдывало существование "систем Судного дня". Он отметил, что прямо говорил российским партнерам о необходимости прекратить разработки.
Комитет рассматривает кандидатуру Биллингсли на должность замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Новое оружие России

Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".
Ранее в Пентагоне признали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия. Российские эксперты оценивали отставание примерно в пять лет.
Вопрос о таких новейших вооружениях обсуждался на российско-американских консультациях по стратегической стабильности в Вене 22-23 июня 2020 года.
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153807882095
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РоссияМаршалл БиллингслиМинистерство обороны СШАВладимир ПутинКитайВенаСШАВ мире
Популярные комментарии
Технически безграмотный спецпредставитель. Впрочем, ему и не надо быть грамотным, его дело - лгать, лгать и лгать.
21 июля, 18:55
Владимир Белогорский
319630014
Ага, а хочется спросить нафига вы тогда строите плавучие баржи- авианосцы? Они ведь тоже своими отходами моря и океаны засоряют.
21 июля, 18:49
Руслан Петров
315720017
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