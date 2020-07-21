США призвали Россию прекратить создание "летающих Чернобылей"

"Мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное, как летающий Чернобыль. Только представьте, какой радиоактивный выброс будет (она) создавать во время полета", — заявил он на слушаниях в комитете сената по иностранным делам.

По его словам, нет ничего, что бы оправдывало существование "систем Судного дня". Он отметил, что прямо говорил российским партнерам о необходимости прекратить разработки.

Комитет рассматривает кандидатуру Биллингсли на должность замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.

Новое оружие России

Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

Ранее в Пентагоне признали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия. Российские эксперты оценивали отставание примерно в пять лет.