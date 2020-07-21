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Белый дом назвал Трампа самым тестируемым на COVID-19 человеком в Америке
Президента США Дональда Трампа постоянно тестируют на коронавирус, заявила журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
администрация президента сша
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, администрация президента сша, сша, в мире

Белый дом назвал Трампа самым тестируемым на COVID-19 человеком в Америке

18:41 21.07.2020
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© REUTERS / Tasos KatopodisДональд Трамп в медицинской маске
Дональд Трамп в медицинской маске
© REUTERS / Tasos Katopodis
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа постоянно тестируют на коронавирус, заявила журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Президент самый тестируемый человек в Америке - его тестируют по много раз на дню", - заявила Макинани.
До настоящего времени ни Трамп, ни кто-либо из его кабинета коронавирусом не заразился. В США подтверждено уже более 3,8 миллиона случаев, более 140 тысяч человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампАдминистрация президента СШАСШАВ мире
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