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На юго-востоке Колумбии пропал вертолет вооруженных сил
Вертолет вооруженных сил Колумбии пропал на юго-востоке страны, сообщило военное командование. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:36
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