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На юго-востоке Колумбии пропал вертолет вооруженных сил
Вертолет вооруженных сил Колумбии пропал на юго-востоке страны, сообщило военное командование. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:36
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На юго-востоке Колумбии пропал вертолет вооруженных сил

18:36 21.07.2020
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© Flickr / DVIDSHUBВертолет UH-60
Вертолет UH-60
© Flickr / DVIDSHUB
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вертолет вооруженных сил Колумбии пропал на юго-востоке страны, сообщило военное командование.
"С трех часов утра (11.00 мск) во вторник пропала связь с вертолетом UH-60 Black Hawk, который участвовал в операции по воздушной поддержке в районе города Миту в департаменте Ваупес", - говорится в заявлении.
Согласно данным командования дивизиона штурмовой авиации колумбийских ВС, на борту вертолета находились шесть человек, в том числе командир воздушного судна в звании майора и его помощник в звании капитана.
В регионе приведены в действие необходимые протоколы для развертывания поисково-спасательной операции.
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