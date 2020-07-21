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Американское судно доставило в Грецию 3 тысячи морпехов на учения НАТО
Американское транспортное судно Endurance Vehicles Carrier доставило в Грецию 3 тысячи морских пехотинцев, военные машины и технику для участия в натовских... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:34
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джеффри пайетт, нато, румыния, греция, в мире

Американское судно доставило в Грецию 3 тысячи морпехов на учения НАТО

18:34 21.07.2020
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© AP Photo / Lefteris PitarakisКорабль ВМС Греции в Эгейском море
Корабль ВМС Греции в Эгейском море
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АФИНЫ, 21 июл – РИА Новости. Американское транспортное судно Endurance Vehicles Carrier доставило в Грецию 3 тысячи морских пехотинцев, военные машины и технику для участия в натовских учениях Atlantic Resolve 2020, сообщил сайт kranosgr.com. Сообщение опубликовал в Twitter посол США в Греции Джеффри Пайетт.
Судно стоит на рейде порта Александруполис на севере Греции.
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"Это один из крупнейших транспортов американских вооруженных сил, который участвует в учениях НАТО Atlantic Resolve 2020", - пишет издание.
Учения будут проходить в Румынии, технику отправят туда железной дорогой.
"Перевозка войск и военной техники начнется в четверг, 23 июля, в присутствии министра национальной обороны Никоса Панайотопулоса, посла США в Афинах Джеффри Пайетта и начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Константиноса Флороса, которые прибудут в Александруполис на борту военного самолета", - сообщает издание.
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Джеффри ПайеттНАТОРумынияГрецияВ мире
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