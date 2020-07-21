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Минздрав призвал отказаться от стильного оформления курилок в аэропортах
Минздрав России призывает аэропорты предпринять все усилия, чтобы комнаты для курения там не стали способом продвижения табака и никотина, в том числе следует... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:24
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав призвал отказаться от стильного оформления курилок в аэропортах

18:24 21.07.2020
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© РИА Новости / Артем ЖитеневКурительная комната в терминале аэропорта "Внуково"
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
© РИА Новости / Артем Житенев
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минздрав России призывает аэропорты предпринять все усилия, чтобы комнаты для курения там не стали способом продвижения табака и никотина, в том числе следует отказаться от стильного оформления и доступности для обозрения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.
"Мы призываем аэропорты предпринимать все возможные усилия, чтобы не допустить использования курилок как способа продвижения табака и никотина, которыми они нередко становятся. Стильное оформление, удобное расположение, доступность для обозрения, в том числе,- со стороны несовершеннолетних – все это способствует росту потребления табачной и иной никотинсодержащей продукции", - говорится в сообщении.
Действующая редакция антитабачного закона допускает создание курилок в аэропортах. При этом при внесении изменений, которые распространяли бы данную норму и на электронные сигареты, такие курилки могут быть созданы и для курения электронных сигарет, пояснили в пресс-службе.
"Нельзя забывать, что потребление табака и никотина ведет к риску тяжелых инвалидизирующих заболеваний и преждевременной смерти", - подчеркнули в Минздраве.
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12001115
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РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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