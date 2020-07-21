Минздрав призвал отказаться от стильного оформления курилок в аэропортах

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минздрав России призывает аэропорты предпринять все усилия, чтобы комнаты для курения там не стали способом продвижения табака и никотина, в том числе следует отказаться от стильного оформления и доступности для обозрения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.

"Мы призываем аэропорты предпринимать все возможные усилия, чтобы не допустить использования курилок как способа продвижения табака и никотина, которыми они нередко становятся. Стильное оформление, удобное расположение, доступность для обозрения, в том числе,- со стороны несовершеннолетних – все это способствует росту потребления табачной и иной никотинсодержащей продукции", - говорится в сообщении.

Действующая редакция антитабачного закона допускает создание курилок в аэропортах. При этом при внесении изменений, которые распространяли бы данную норму и на электронные сигареты, такие курилки могут быть созданы и для курения электронных сигарет, пояснили в пресс-службе.