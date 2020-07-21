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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200721/1574669565.html
В Духовном управлении мусульман заявили о дефиците имамов в регионах
В российских регионах сохраняется "огромный дефицит" имамов, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ со ссылкой на первого замглавы ДУМ,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:31
религия и мировоззрение
религия
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новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
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353
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религия, дамир мухетдинов, новости - религия и мировоззрение, общество

В Духовном управлении мусульман заявили о дефиците имамов в регионах

18:19 21.07.2020 (обновлено: 18:31 21.07.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМужчина у закрытой Соборной мечети в Кисловодске
Мужчина у закрытой Соборной мечети в Кисловодске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В российских регионах сохраняется "огромный дефицит" имамов, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ со ссылкой на первого замглавы ДУМ, ректора Московского исламского института (МИИ) Дамира Мухетдинова.
"Первый заместитель муфтия подчеркнул, что в регионах сохраняется огромный дефицит имамов, а для оживления общинной жизни, для организации системной просветительской и социальной работы требуются молодые, хорошо образованные, сильные духом и готовые к самоотверженному служению имамы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДУМ РФ.
Отмечается, что ранее "по техническим причинам, не зависевшим от Московского исламского института", было приостановлено действие лицензии вуза, однако сейчас МИИ "продолжает нести миссию по подготовке духовенства и теологов для российской уммы".
"Занимаясь делом истины, запаситесь богобоязненностью и терпением. Нет другого пути и рецептов. Имам должен поднимать голос за ислам, защищать мусульман и говорить правду, какой бы она ни была", - обратился Мухетдинов к выпускникам МИИ.
Пустая аудитория Национального исследовательского технологического университета МИСиС
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Религия и мировоззрениеРелигияДамир МухетдиновНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
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