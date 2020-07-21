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В Духовном управлении мусульман заявили о дефиците имамов в регионах
В российских регионах сохраняется "огромный дефицит" имамов, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ со ссылкой на первого замглавы ДУМ,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:19
2020-07-21T18:31
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дамир мухетдинов
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религия, дамир мухетдинов, новости - религия и мировоззрение, общество
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В российских регионах сохраняется "огромный дефицит" имамов, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ со ссылкой на первого замглавы ДУМ, ректора Московского исламского института (МИИ) Дамира Мухетдинова.
"Первый заместитель муфтия подчеркнул, что в регионах сохраняется огромный дефицит имамов, а для оживления общинной жизни, для организации системной просветительской и социальной работы требуются молодые, хорошо образованные, сильные духом и готовые к самоотверженному служению имамы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДУМ РФ.
Отмечается, что ранее "по техническим причинам, не зависевшим от Московского исламского института", было приостановлено действие лицензии вуза, однако сейчас МИИ "продолжает нести миссию по подготовке духовенства и теологов для российской уммы".
"Занимаясь делом истины, запаситесь богобоязненностью и терпением. Нет другого пути и рецептов. Имам должен поднимать голос за ислам, защищать мусульман и говорить правду, какой бы она ни была", - обратился Мухетдинов к выпускникам МИИ.