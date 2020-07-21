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ООН призывает возобновить урегулирование ближневосточного конфликта
Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов призвал ближневосточный квартет (РФ, США, ООН, ЕС), Израиль, Палестину, арабские... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:14
"сделка века" по израилю и палестине
зеев элькин
николай младенов
арабо-израильский конфликт
махмуд аббас
иерусалим
оон
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в мире
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353
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"сделка века" по израилю и палестине, зеев элькин, николай младенов, арабо-израильский конфликт, махмуд аббас, иерусалим, оон, сша, в мире

ООН призывает возобновить урегулирование ближневосточного конфликта

18:14 21.07.2020
247
ООН, 21 июл – РИА Новости. Спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов призвал ближневосточный квартет (РФ, США, ООН, ЕС), Израиль, Палестину, арабские страны срочно возобновить взаимодействие в целях урегулирования палестино-израильского вопроса.
"Я вновь повторяю призыв генерального секретаря (ООН – ред.) к членам ближневосточного квартета, арабским странам, руководству Израиля и Палестины срочно возобновить взаимодействие. Нам необходимо перезапустить дипломатию", - сказал Младенов.
Участники акции протеста у посольства США в Бейруте против сделки века по урегулированию палестино-израильского конфликта
24 июня, 18:24
Россия выступила за прямые переговоры между Израилем и Палестиной
В конце июня генсек ООН Антониу Гутерреш призвал ближневосточный "квартет" найти взаимоприемлемую основу для возобновления взаимодействия между Палестиной и Израилем. Выступая на заседании СБ ООН, Гутерреш тогда призвал региональных и международных сторонников урегулирования на основе сосуществования двух государств "помочь вернуть стороны на путь мирного урегулирования на основе переговоров".
В конце мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху озвучил дату аннексии части территорий Западного берега реки Иордан в рамках "сделки века" президента США Дональда Трампа. По словам Нетаньяху, распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан должно было произойти 1 июля. Позже министр водных ресурсов и высшего образования Зеев Элькин заявил в интервью местной прессе, что дата аннексии может быть сдвинута на несколько дней или недель.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
10 июля, 16:16
Нетаньяху оценил "сделку века" Трампа по Израилю и Палестине
Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу-Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
130001
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеЗеев ЭлькинНиколай МладеновАрабо-израильский конфликтМахмуд АббасИерусалимООНСШАВ мире
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