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Распространение нового коронавируса
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В Британии за сутки 445 человек заболели COVID-19
Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 445, до 295 817, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:05
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, великобритания, в мире

В Британии за сутки 445 человек заболели COVID-19

18:05 21.07.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 445, до 295 817, сообщил минздрав страны.
Накануне рост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 580.
Британские власти 17 июля приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗВеликобританияВ мире
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