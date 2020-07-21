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На Ставрополье испытали установку для вызова дождя путем нагрева облаков
Первые испытания экспериментальной установки, нагревающей облака для выпадения дождя, прошли в Ставропольском крае, сообщает Северо-Кавказский федеральный... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:58
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353
60
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На Ставрополье испытали установку для вызова дождя путем нагрева облаков

17:58 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей БушкинПейзаж
Пейзаж
© РИА Новости / Алексей Бушкин
Пейзаж. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 21 июл - РИА Новости. Первые испытания экспериментальной установки, нагревающей облака для выпадения дождя, прошли в Ставропольском крае, сообщает Северо-Кавказский федеральный университет.
"Применение специальных реагентов для вызова искусственных осадков обходится дорого, поэтому на Ставрополье и в других регионах в настоящее время этот способ не применяется на постоянной основе. В качестве альтернативы изучается возможность стимуляции роста облаков с помощью наземных мощных тепловых источников. Последние создают тепловую струю, которая воздействует непосредственно на существующие облака", - сообщает вуз.
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Проект объединил ученых из Нальчика, Москвы, Ставрополья и ОАЭ. Московские коллеги создали экспериментальную установку, ставропольские физики рассчитали, какими должны быть параметры струи, уточнили в вузе.
"Чтобы этот метод сработал, струя должна подняться до нижней границы конвективного облака, то есть на высоту примерно 3-4 километра от земли. По нашим расчетам, для этого температура струи должна превышать температуру окружающей среды на 10-20 градусов. Можно и больше, но воздух в струе тогда будет более сухим, а для этого метода желательно, чтобы он оставался влажным. Есть еще одно важное условие. Чтобы струя достигла нижнего края облака, нужно задать ей скорость от 25 до 100 метров в секунду. В противном случае она рассеется в воздухе. Обеспечить такую скорость могут турбореактивные двигатели, как на самолетах", - отметил профессор кафедры общей и теоретической физики СКФУ, специалист в области физики облаков и атмосферы Роберт Закинян, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что новый метод вызывания искусственных осадков будет не таким дорогостоящим. "Ученые уже провели первые испытания экспериментальной установки на полигоне в Буденновске, работа над проектом продолжается", - отметили в вузе.
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