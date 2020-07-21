В Приангарье увеличили площадь работ по лесовосстановлению

ИРКУТСК, 21 июл – РИА Новости. Площадь, на которой в Площадь, на которой в Иркутской области ведутся работы по лесовосстановлению, увеличена в 2020 году почти на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева

В правительстве Иркутской области во вторник прошло заседание коллегии при министерстве лесного комплекса региона по вопросам лесовосстановления. В совещании принял участие Кобзев.

"На 39% по сравнению с прошлым годом увеличены площади искусственного лесовосстановления и на 37% - комбинированного. Уже сделано немало: введены в эксплуатацию три тепличных комплекса для выращивания посадочного материала", - сообщил глава региона.

Он также подчеркнул, что к 2024 году все, кто арендует участки и занимается заготовкой леса в Иркутской области, должны будут следовать правилу: "одно дерево срубил – одно посадил".

На совещании отмечалось, что в настоящее время в приоритете - восстановление леса в заказнике "Туколонь". Работа там уже начата, согласована со всеми необходимыми ведомствами. В этом году площадь лесовосстановления в природоохранной территории составит 20 гектар.

От аукционов на право заготовки древесины для малого и среднего бизнеса в областной бюджет в 2020 году поступило 362 миллиона рублей. На осенней сессии законодательного собрания Иркутской области планируется вынести на рассмотрение вопрос о том, чтобы эти средства использовались на лесовосстановление.