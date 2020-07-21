https://ria.ru/20200721/1574667925.html
В Приангарье увеличили площадь работ по лесовосстановлению
Площадь, на которой в Иркутской области ведутся работы по лесовосстановлению, увеличена в 2020 году почти на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщает... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:57
2020-07-21T17:57
иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
экономика
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иркутская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кобзев, иркутская область, экономика
ИРКУТСК, 21 июл – РИА Новости.
Площадь, на которой в Иркутской области
ведутся работы по лесовосстановлению, увеличена в 2020 году почти на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева
.
В правительстве Иркутской области во вторник прошло заседание коллегии при министерстве лесного комплекса региона по вопросам лесовосстановления. В совещании принял участие Кобзев.
"На 39% по сравнению с прошлым годом увеличены площади искусственного лесовосстановления и на 37% - комбинированного. Уже сделано немало: введены в эксплуатацию три тепличных комплекса для выращивания посадочного материала", - сообщил глава региона.
Он также подчеркнул, что к 2024 году все, кто арендует участки и занимается заготовкой леса в Иркутской области, должны будут следовать правилу: "одно дерево срубил – одно посадил".
На совещании отмечалось, что в настоящее время в приоритете - восстановление леса в заказнике "Туколонь". Работа там уже начата, согласована со всеми необходимыми ведомствами. В этом году площадь лесовосстановления в природоохранной территории составит 20 гектар.
От аукционов на право заготовки древесины для малого и среднего бизнеса в областной бюджет в 2020 году поступило 362 миллиона рублей. На осенней сессии законодательного собрания Иркутской области планируется вынести на рассмотрение вопрос о том, чтобы эти средства использовались на лесовосстановление.
Еще одно предложение, озвученное на коллегии, касается предоставления мер государственной поддержки организаций, выращивающих сеянцы с закрытой корневой системой. К 2024 году потребность в таком посадочном материале составит 30 миллионов саженцев.