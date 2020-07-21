Госдума приняла закон об электронной однократной визе

У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума во вторник приняла закон, определяющий электронную визу как самостоятельную категорию виз наравне со служебными и дипломатическими.

"Законопроект направлен на введение с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы... для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Согласно законопроекту, электронная виза будет являться самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в РФ до 16 суток гражданам иностранных государств, перечень которых будет установлен правительством, въезжающим в РФ с гостевым, деловым визитом, как туристы, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.