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Госдума приняла закон об электронной однократной визе
Государственная дума во вторник приняла закон, определяющий электронную визу как самостоятельную категорию виз наравне со служебными и дипломатическими. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:57
2020-07-21T18:19
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума
во вторник приняла закон, определяющий электронную визу как самостоятельную категорию виз наравне со служебными и дипломатическими.
"Законопроект направлен на введение с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы... для краткосрочного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях. Согласно законопроекту, электронная виза будет являться самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в РФ до 16 суток гражданам иностранных государств, перечень которых будет установлен правительством, въезжающим в РФ с гостевым, деловым визитом, как туристы, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.
Согласно закону, срок оформления электронной визы будет составлять не более четырех календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении. Также отмечается, что порядок оформления электронной визы будет установлен правительством РФ.