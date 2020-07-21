https://ria.ru/20200721/1574667781.html
УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой
Незаконно переоборудованный УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой, в результате ДТП никто не пострадал, сообщила РИА Новости представитель отдела... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:56
2020-07-21T18:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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СОЧИ, 21 июл - РИА Новости.
Незаконно переоборудованный УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой
, в результате ДТП никто не пострадал, сообщила РИА Новости представитель отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю
Ирина Завадская.
По ее словам, ДТП произошло в понедельник вечером на трассе "Поселок Варваровка – поселок Рассвет".
"Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос и опрокидывание. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. К моменту прибытия наряда ДПС на месте происшествия находился один водитель. Установлено, что водитель УАЗ перевозил неустановленных пассажиров с нарушением ПДД… Мы сейчас мониторим все больницы, чтобы выявить, обратится ли кто-то с травмами по факту ДТП, там статья совсем другая будет", - рассказала Завадская.
Она уточнила, что было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статьям "Нарушение правил перевозки людей" и "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".
"Кроме того, при осмотре транспортного средства были выявлены внесенные изменения в конструкцию, за что водитель привлечен к административной ответственности по статье "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена". Материалы направлены в управление ГИБДД по Краснодарскому краю для аннулирования регистрации транспортного средства", - подчеркнула представитель ведомства.