СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Незаконно переоборудованный УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Незаконно переоборудованный УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой , в результате ДТП никто не пострадал, сообщила РИА Новости представитель отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Завадская.

По ее словам, ДТП произошло в понедельник вечером на трассе "Поселок Варваровка – поселок Рассвет".

"Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос и опрокидывание. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. К моменту прибытия наряда ДПС на месте происшествия находился один водитель. Установлено, что водитель УАЗ перевозил неустановленных пассажиров с нарушением ПДД… Мы сейчас мониторим все больницы, чтобы выявить, обратится ли кто-то с травмами по факту ДТП, там статья совсем другая будет", - рассказала Завадская.

Она уточнила, что было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статьям "Нарушение правил перевозки людей" и "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".