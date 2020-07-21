Инфекционист ФМБА считает, что повторной вспышки COVID-19 уже не будет

Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Такого всплеска заболеваемости коронавирусом, какой был зимой и весной, уже не будет, вирус, вероятно, приобретет форму сезонного ОРВИ или гриппа, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, завкафедрой инфекционных болезней Такого всплеска заболеваемости коронавирусом, какой был зимой и весной, уже не будет, вирус, вероятно, приобретет форму сезонного ОРВИ или гриппа, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров

"Такого всплеска, как было этой зимой и весной, и сейчас летом, такого уже не будет, конечно. Мы переболеем, и он перезаточится, и в конце концов мы друг с другом сживемся, и он будет фоном — прибавится очередное сезонное заболевание", — сказал Никифоров на пресс-конференции в Национальной службе новостей.

Он отметил, что, вероятно, коронавирус приобретет формы сезонного ОРВИ или гриппа.

"Коронавирус к нам этот пришел надолго, никуда он не уйдет, и самоликвидироваться он не хочет. У него вероятных два пути: либо он деградирует до обычного сезонного ОРВИ, <…> либо он приобретет характер сезонного гриппа, то есть будет приходить осенью, вызывать, в общем, довольно серьезное заболевание, к лету уходить", — пояснил Никифоров.