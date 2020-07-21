https://ria.ru/20200721/1574667686.html
Инфекционист ФМБА считает, что повторной вспышки COVID-19 уже не будет
Такого всплеска заболеваемости коронавирусом, какой был зимой и весной, уже не будет, вирус, вероятно, приобретет форму сезонного ОРВИ или гриппа, заявил... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:54
2020-07-21T19:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир никифоров
коронавирусы
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
общество
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир никифоров, коронавирусы, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Такого всплеска заболеваемости коронавирусом, какой был зимой и весной, уже не будет, вирус, вероятно, приобретет форму сезонного ОРВИ или гриппа, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ
имени Пирогова Владимир Никифоров
.
"Такого всплеска, как было этой зимой и весной, и сейчас летом, такого уже не будет, конечно. Мы переболеем, и он перезаточится, и в конце концов мы друг с другом сживемся, и он будет фоном — прибавится очередное сезонное заболевание", — сказал Никифоров на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
Он отметил, что, вероятно, коронавирус приобретет формы сезонного ОРВИ или гриппа.
"Коронавирус к нам этот пришел надолго, никуда он не уйдет, и самоликвидироваться он не хочет. У него вероятных два пути: либо он деградирует до обычного сезонного ОРВИ, <…> либо он приобретет характер сезонного гриппа, то есть будет приходить осенью, вызывать, в общем, довольно серьезное заболевание, к лету уходить", — пояснил Никифоров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.