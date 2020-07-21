Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574667686.html
Инфекционист ФМБА считает, что повторной вспышки COVID-19 уже не будет
Такого всплеска заболеваемости коронавирусом, какой был зимой и весной, уже не будет, вирус, вероятно, приобретет форму сезонного ОРВИ или гриппа, заявил... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир никифоров
коронавирусы
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7e59f8f991c47b4f35f4c4e5ffa1235d.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200712/1574234770.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7e59f8f991c47b4f35f4c4e5ffa1235d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fb4a13764ee937b914f8d977658e5952.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632619_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_b9ec2f2c962547d7611107475d79aa00.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир никифоров, коронавирусы, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество

Инфекционист ФМБА считает, что повторной вспышки COVID-19 уже не будет

17:54 21.07.2020 (обновлено: 19:31 21.07.2020)
1857
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Такого всплеска заболеваемости коронавирусом, какой был зимой и весной, уже не будет, вирус, вероятно, приобретет форму сезонного ОРВИ или гриппа, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.
"Такого всплеска, как было этой зимой и весной, и сейчас летом, такого уже не будет, конечно. Мы переболеем, и он перезаточится, и в конце концов мы друг с другом сживемся, и он будет фоном — прибавится очередное сезонное заболевание", — сказал Никифоров на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
Он отметил, что, вероятно, коронавирус приобретет формы сезонного ОРВИ или гриппа.
"Коронавирус к нам этот пришел надолго, никуда он не уйдет, и самоликвидироваться он не хочет. У него вероятных два пути: либо он деградирует до обычного сезонного ОРВИ, <…> либо он приобретет характер сезонного гриппа, то есть будет приходить осенью, вызывать, в общем, довольно серьезное заболевание, к лету уходить", — пояснил Никифоров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
12 июля, 13:31
Главный инфекционист Минздрава рассказал о второй волне COVID в России
2502633
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир НикифоровКоронавирусыРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаОбщество
Рекомендуем
Евгений Комаровский
Доктор Комаровский назвал признаки плохих отцов
Пробирки с образцами крови
Создан тест, выявляющий по крови рак за четыре года до его проявления
Здание Министерства здравоохранения России
В Минздраве оценили влияние COVID-19 на нацпроект "Здравоохранение"
Захват заложников в Луцке
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Жительница Сочи пожаловалась на "пустившихся во все тяжкие" туристов
Зона выдачи багажа в зале прилета аэропорта Шереметьево
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Актер Андрей Сиротин
Актер Андрей Сиротин умер в 34 года
Мадонна
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Разрушивший пляж в Сочи смерч попал на видео
Разрушивший пляж в Сочи смерч попал на видео
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Свердловской области выявили нарушения по лечению пациентов с COVID-19
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом про совесть
Морпехи Тихоокеанского флота разыграли сражение за побережье Камчатки
Морпехи Тихоокеанского флота разыграли сражение за побережье Камчатки
Автомобиль Следственного комитета РФ
Филиппинскому политику не разрешили забрать приемных детей из России
Захват заложников в Луцке
Захвативший автобус в Луцке террорист отпустил заложников
Медики филиала Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
Запад проигрывает гонку по созданию вакцины от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Врач рассказал об улучшении состояния девочки со СМА из Калининграда
03:30Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки
03:28Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
Лента новостейМолния