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В ЛНР рассказали о переговорах политической подгруппы по Донбассу
Представители Киева в политической подгруппе по Донбассу при обсуждении сроков передачи границы и конституционной реформы придерживались двойственной позиции,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:53
ситуация в днр и лнр
родион мирошник
луганская народная республика
верховная рада украины
киев
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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ситуация в днр и лнр, родион мирошник, луганская народная республика, верховная рада украины, киев, украина, в мире

В ЛНР рассказали о переговорах политической подгруппы по Донбассу

17:53 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоРодион Мирошник
Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Представители Киева в политической подгруппе по Донбассу при обсуждении сроков передачи границы и конституционной реформы придерживались двойственной позиции, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе Родион Мирошник.
Ранее во вторник прошли заседания политической, гуманитарной, экономической подгрупп и группы по вопросам безопасности. В среду состоится заседание контактной группы.
"Вторить украинским радикалам и отвечать перед международными посредниками для Киева оказалось не одно и то же. Заседание политической рабочей группы проходило на фоне принятого Радой постановления о проведении очередных местных выборов, содержащего прямые нарушения минских соглашений", - сообщил Мирошник.
По его словам, на заседании представители Киева заявили, что не нарушали минские соглашения и принятое постановление о выборах не имеет отношения к отдельным районам Луганской и Донецкой областей. Мирошник подчеркнул, что на прямые вопросы по срокам передачи госграницы (до или после выборов), и на вопрос, будет или не будет закреплен "особый статус" в конституции Украины, представители Киева в присутствии координатора от ОБСЕ дать ответ не смогли.
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"Именно в этом и заключается двойственная позиция украинской власти, которая принимает документы, противоречащие своим международным обязательствам, но устраивающие радикалов, и потом отказывается от них в присутствии международных наблюдателей", - пояснил представитель ЛНР.
По мнению Мирошника, этими вопросами делегация Киева "была загнана в угол и не решилась занять четкую позицию". "Однако, время манипуляций и использования двойных стандартов прошло. Нужно определяться и четко артикулировать свое отношение к минским соглашениям. После чего и должны быть сделаны выводы, в том числе и международными посредниками. Завтра этим действиям Киева должна быть дана оценка уже на заседании контактной группы", - подчеркнул представитель республики.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Мирошник заявил, что Верховная рада Украины постановлением о назначении местных выборов в стране документально зафиксировала нарушение Киевом комплекса мер по выполнению минских соглашений.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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