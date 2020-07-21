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Иран удовлетворен помощью России в противостоянии США, заявил Зариф
Иран удовлетворен тем, как Россия помогает противостоять неконструктивным шагам в отношении Тегерана, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:53
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
иран
сша
в мире
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353
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, сергей лавров, иран, сша, в мире

Иран удовлетворен помощью России в противостоянии США, заявил Зариф

17:53 21.07.2020
756
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Иран удовлетворен тем, как Россия помогает противостоять неконструктивным шагам в отношении Тегерана, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По словам Зарифа, американцы осуществляли очень опасную политику в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
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"Мы очень удовлетворены тем, что Российская Федерация и в МАГАТЭ, а также в Совете безопасности (ООН) противостояла той неконструктивной политике, которая там проводилась. Это приводит к тому, что роль Российской Федерации, роль Китайской Народной Республики в сохранении СВПД является очень выдающейся, и все мировое сообщество как раз признается в этом", - сказал Зариф .
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровИранСШАВ мире
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