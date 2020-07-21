https://ria.ru/20200721/1574667572.html
США хотят создать коалицию по борьбе с "китайской угрозой"
США хотят создать коалицию по борьбе с "китайской угрозой", заявил американский госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:53
2020-07-21T17:53
доминик рааб
майк помпео
ближний восток
huawei technologies
лондон
сша
в мире
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ближний восток
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доминик рааб, майк помпео, ближний восток, huawei technologies, лондон, сша, в мире
ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. США
хотят создать коалицию по борьбе с "китайской угрозой", заявил американский госсекретарь Майк Помпео
.
"США хотят, чтобы все суверенные государства осознали угрозу, которую представляют Китай
и коммунистическая партия Китая. Все страны должны дать ответ поведению КНР... Мы думаем, что весь мир должен действовать совместно для того, чтобы поддерживать и укреплять систему международных отношений", - сказал Помпео на пресс-конференции в Лондоне
во вторник.
По его словам, "коммунистическая партия Китая бесчестным образом использовала кризис с коронавирусом".
"Нужно понимать угрозу, которую представляет коммунистическая партия КНР", - добавил Помпео.
Он также поблагодарил Великобританию
за то, что та вслед за США отказалась использовать оборудование китайской компании Huawei
при создании сетей стандарта 5G.
"США поддерживают самостоятельный выбор. Решение премьер-министра было продиктовано тем, что для Британии является лучшим", - отметил Помпео.
Глава МИД Британии Доминик Рааб
в свою очередь рассказал, что у него состоялась продуктивная дискуссия с американским коллегой. Министры обсудили ситуацию в Гонконге
, на Ближнем Востоке
а также оружейное эмбарго в отношении Ирана
.
Отвечая на вопрос о решении относительно Huawei, британский министр подчеркнул, что оно не было продиктовано США.
"Британия не получала указаний от США, по Huawei у нас состоялась конструктивная дискуссия", - отметил Рааб.