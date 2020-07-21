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США хотят создать коалицию по борьбе с "китайской угрозой"
США хотят создать коалицию по борьбе с "китайской угрозой", заявил американский госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:53
доминик рааб
майк помпео
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353
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доминик рааб, майк помпео, ближний восток, huawei technologies, лондон, сша, в мире

США хотят создать коалицию по борьбе с "китайской угрозой"

17:53 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. США хотят создать коалицию по борьбе с "китайской угрозой", заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
"США хотят, чтобы все суверенные государства осознали угрозу, которую представляют Китай и коммунистическая партия Китая. Все страны должны дать ответ поведению КНР... Мы думаем, что весь мир должен действовать совместно для того, чтобы поддерживать и укреплять систему международных отношений", - сказал Помпео на пресс-конференции в Лондоне во вторник.
По его словам, "коммунистическая партия Китая бесчестным образом использовала кризис с коронавирусом".
"Нужно понимать угрозу, которую представляет коммунистическая партия КНР", - добавил Помпео.
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Он также поблагодарил Великобританию за то, что та вслед за США отказалась использовать оборудование китайской компании Huawei при создании сетей стандарта 5G.
"США поддерживают самостоятельный выбор. Решение премьер-министра было продиктовано тем, что для Британии является лучшим", - отметил Помпео.
Глава МИД Британии Доминик Рааб в свою очередь рассказал, что у него состоялась продуктивная дискуссия с американским коллегой. Министры обсудили ситуацию в Гонконге, на Ближнем Востоке а также оружейное эмбарго в отношении Ирана.
Отвечая на вопрос о решении относительно Huawei, британский министр подчеркнул, что оно не было продиктовано США.
"Британия не получала указаний от США, по Huawei у нас состоялась конструктивная дискуссия", - отметил Рааб.
Директор департамента информации и печати МИД КНР Хуа Чуньин
15 июля, 11:40
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95000912
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Доминик РаабМайк ПомпеоБлижний ВостокHuawei TechnologiesЛондонСШАВ мире
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