ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. США хотят создать коалицию по борьбе с "китайской угрозой", заявил американский госсекретарь Майк Помпео

"США хотят, чтобы все суверенные государства осознали угрозу, которую представляют Китай и коммунистическая партия Китая. Все страны должны дать ответ поведению КНР... Мы думаем, что весь мир должен действовать совместно для того, чтобы поддерживать и укреплять систему международных отношений", - сказал Помпео на пресс-конференции в Лондоне во вторник.

По его словам, "коммунистическая партия Китая бесчестным образом использовала кризис с коронавирусом".

"Нужно понимать угрозу, которую представляет коммунистическая партия КНР", - добавил Помпео.

Он также поблагодарил Великобританию за то, что та вслед за США отказалась использовать оборудование китайской компании Huawei при создании сетей стандарта 5G.

"США поддерживают самостоятельный выбор. Решение премьер-министра было продиктовано тем, что для Британии является лучшим", - отметил Помпео.

Отвечая на вопрос о решении относительно Huawei, британский министр подчеркнул, что оно не было продиктовано США.