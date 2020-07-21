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Доктор Комаровский назвал признаки плохих отцов
Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, считает врач-педиатр и телеведущий... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:30
евгений комаровский
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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евгений комаровский, общество

Доктор Комаровский назвал признаки плохих отцов

17:51 21.07.2020 (обновлено: 18:30 21.07.2020)
7793
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
© Sputnik / Batyrshin Timur
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, считает врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
"Папа у нас — это такое полумифическое существо, которого рядом с ребенком днем с огнем не найдешь и который никаких ответственных решений не принимает", — сказал он в видео на своем YouTube-канале.
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Комаровский отметил, что многие мужчины до сих пор считают, что их главная задача заключается в зарабатывании денег, и никак не участвуют в жизни своих детей. По его словам, к будущему отцовству они готовятся менее серьезно, чем к покупке автомобиля. Такой подход педиатр назвал парадоксальным и бредовым.

"Самая большая ошибка — это ваша уверенность в том, что ваша жена знает, что делать с ребенком. Она знает точно то же, что и вы, ничего. Она учится. Давайте и вы будете учиться", — обратился к зрителям медик.

Он пояснил, что если отец разбирается в воспитании, то он сможет более здраво взглянуть на ситуацию и дать совет жене.
"Если вы возьмете на себя всю полноту ответственности за околодетские решения, то вы сможете правильно организовать режим дня, ваш ребенок реально будет спать по ночам, когда вы будете спать рядом с любимой женщиной, которая будет улыбающейся, веселой, адекватной", — заявил он.
Комаровский подчеркнул, что детям нужны отцы, которые постоянно находятся рядом, берут на себя всю полноту ответственности за их воспитание и наслаждаются временем вместе с ребенком.
Врач также порекомендовал будущим родителям не надеяться на родственников, бабушек и дедушек, так как они не являются экспертами в воспитании детей.
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