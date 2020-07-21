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Госдума поручила Счетной палате проверить меры ЦБ по оздоровлению банков
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления с поручением Счетной палате (СП) проверить меры ЦБ по финансовому... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:51
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россия, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика

Госдума поручила Счетной палате проверить меры ЦБ по оздоровлению банков

17:51 21.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла проект постановления с поручением Счетной палате (СП) проверить меры ЦБ по финансовому оздоровлению банков за 2017-2020 годы.
Документ был инициирован по предложению комитета палаты по финансовому рынку.
"Поручить Счетной палате Российской Федерации провести в период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года контрольное мероприятие "Проверка реализации Центральным банком Российской Федерации с участием общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора" мер по финансовому оздоровлению кредитных организаций с использованием в том числе денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора, за 2017-2019 годы и истекший период 2020 года", - говорится в проекте поручения.
Из документа следует, что СП по итогам проверки в сентябре 2021 года должна проинформировать Госдуму о проведенных мероприятиях.
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РоссияГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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