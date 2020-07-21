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Захват заложников в Луцке был спланирован заранее, заявили в МВД Украины
Захват заложников в Луцке был спланирован заранее, преступник к нему готовился, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:02
захват заложников в луцке
антон геращенко
арсен аваков
мвд украины
украина
в мире
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захват заложников в луцке, антон геращенко, арсен аваков, мвд украины, украина, в мире

Захват заложников в Луцке был спланирован заранее, заявили в МВД Украины

17:49 21.07.2020 (обновлено: 18:02 21.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗахват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер
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Захват заложников в Луцке
КИЕВ. 21 июл - РИА Новости. Захват заложников в Луцке был спланирован заранее, преступник к нему готовился, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Как заявлял глава МВД Украины Арсен Аваков во вторник, состояние заложников в автобусе нормальное.
Захват заложников в Луцке
Вчера, 17:45
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"Мы видим, что он давно к этому готовился, этот человек также написал книгу "Философия преступника", которую пять лет назад опубликовал в интернете. Поэтому важно проводить с ним переговоры, убеждая в необходимости сдаться и освободитель заложников", - сказал Геращенко в эфире телеканала NewsOne во вторник.
По его словам, злоумышленник не разрешает передать воду и еду людям, которые находятся в заложниках, угрожая взорвать автобус, если кто-то приблизится к нему.
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Захват заложников в Луцке
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

Захват заложников в Луцке
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

Захват заложников в Луцке
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
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© Фото : Ruptly / Перейти в фотобанк

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

Захват заложников в Луцке
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
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© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанк

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

Захват заложников в Луцке
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанк

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

Захват заложников в Луцке
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

Захват заложников в Луцке
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

Захват заложников в Луцке
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"На сегодняшний момент нас очень беспокоит тот факт, что начиная с 9.00 (совпадает с мск - ред.) он не дает заложникам передать воду, пищу, не дает им возможности отлучиться по естественной надобности. Он заявляет в переговорах, что взорвет автобус, если кто-то подойдет близко", - сказал Геращенко.
При этом, по его словам, правоохранители продолжают переговоры.
"Мы делаем в первую очередь ставку на переговоры. Важно путем переговоров добиться, чтобы правонарушитель, захвативший заложников, всех отпустил и сдался сам. Поэтому мы уверены, что переговоры должны дать результат", - отметил замглавы МВД.
Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступления
Вчера, 17:23
Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступленияМужчина захватил автобус и удерживает около 20 человек в украинском Луцке. Злоумышленник вооружен и имеет при себе взрывное устройство. Территорию окружил спецназ, к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.
042413
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Захват заложников в ЛуцкеАнтон ГеращенкоАрсен АваковМВД УкраиныУкраинаВ мире
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