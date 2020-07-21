Захват заложников в Луцке был спланирован заранее, заявили в МВД Украины

КИЕВ. 21 июл - РИА Новости. Захват заложников в Луцке был спланирован заранее, преступник к нему готовился, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Захват заложников в Луцке был спланирован заранее, преступник к нему готовился, заявил заместитель министра внутренних дел Украины

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Как заявлял глава МВД Украины Арсен Аваков во вторник, состояние заложников в автобусе нормальное.

"Мы видим, что он давно к этому готовился, этот человек также написал книгу "Философия преступника", которую пять лет назад опубликовал в интернете. Поэтому важно проводить с ним переговоры, убеждая в необходимости сдаться и освободитель заложников", - сказал Геращенко в эфире телеканала NewsOne во вторник.

По его словам, злоумышленник не разрешает передать воду и еду людям, которые находятся в заложниках, угрожая взорвать автобус, если кто-то приблизится к нему.

"На сегодняшний момент нас очень беспокоит тот факт, что начиная с 9.00 (совпадает с мск - ред.) он не дает заложникам передать воду, пищу, не дает им возможности отлучиться по естественной надобности. Он заявляет в переговорах, что взорвет автобус, если кто-то подойдет близко", - сказал Геращенко.

При этом, по его словам, правоохранители продолжают переговоры.