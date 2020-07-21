Захват заложников в Луцке был спланирован заранее, заявили в МВД Украины

КИЕВ. 21 июл - РИА Новости. Захват заложников в Луцке был спланирован заранее, преступник к нему готовился, заявил заместитель министра внутренних дел УкраиныАнтон Геращенко.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Как заявлял глава МВД Украины Арсен Аваков во вторник, состояние заложников в автобусе нормальное.
"Мы видим, что он давно к этому готовился, этот человек также написал книгу "Философия преступника", которую пять лет назад опубликовал в интернете. Поэтому важно проводить с ним переговоры, убеждая в необходимости сдаться и освободитель заложников", - сказал Геращенко в эфире телеканала NewsOne во вторник.
По его словам, злоумышленник не разрешает передать воду и еду людям, которые находятся в заложниках, угрожая взорвать автобус, если кто-то приблизится к нему.
"На сегодняшний момент нас очень беспокоит тот факт, что начиная с 9.00 (совпадает с мск - ред.) он не дает заложникам передать воду, пищу, не дает им возможности отлучиться по естественной надобности. Он заявляет в переговорах, что взорвет автобус, если кто-то подойдет близко", - сказал Геращенко.
При этом, по его словам, правоохранители продолжают переговоры.
"Мы делаем в первую очередь ставку на переговоры. Важно путем переговоров добиться, чтобы правонарушитель, захвативший заложников, всех отпустил и сдался сам. Поэтому мы уверены, что переговоры должны дать результат", - отметил замглавы МВД.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.