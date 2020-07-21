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В КБР готовятся к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу
Власти Кабардино-Балкарии направили в Роспотребнадзор предложения о переходе к третьему этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, они предполагают... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:47
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В КБР готовятся к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу

17:47 21.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии направили в Роспотребнадзор предложения о переходе к третьему этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, они предполагают функционирование в полном объеме учреждений образования, сферы услуг, торговли и общепита, сообщает пресс-служба главы региона.
Во вторник глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел заседание регионального оперативного штаба, на котором рассматривалась возможность перехода республики к третьему этапу снятию карантинных мер.
"Премьер-министр республики Алий Мусуков отметил, что по всем основным и дополнительным характеризующим показателям Кабардино-Балкария готова приступить к следующему этапу снятия ограничений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в регионе предлагается разрешить функционирование в полном объеме всех образовательных учреждений, предприятий сферы услуг, торговли, общественного питания, а также гостиниц и мест отдыха населения.
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"При этом для всех организаций и граждан КБР сохранится необходимость соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, дезинфекционных мероприятий", - подчеркивает пресс-служба.
По ее данным, также предполагается сохранить режим самоизоляции для граждан из групп риска, а также формат удаленной работы максимального числа сотрудников, если это не нарушает функционирование учреждений.
"В настоящее время правительство КБР направило обозначенные предложения на согласование в Роспотребнадзор. По итогам согласования будут приняты соответствующие нормативно-правовые документы", - уточняет пресс-служба.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, в КБР выявлено 5823 подтвержденных случая COVID-19, выздоровели 5315 человек или больше 91%, скончались 64 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра. В госпиталях находятся 557 пациентов, из них в реанимациях - 26 больных, в том числе 5 - на аппаратах ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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