В КБР готовятся к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу

НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии направили в Власти Кабардино-Балкарии направили в Роспотребнадзор предложения о переходе к третьему этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, они предполагают функционирование в полном объеме учреждений образования, сферы услуг, торговли и общепита, сообщает пресс-служба главы региона.

Во вторник глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел заседание регионального оперативного штаба, на котором рассматривалась возможность перехода республики к третьему этапу снятию карантинных мер.

"Премьер-министр республики Алий Мусуков отметил, что по всем основным и дополнительным характеризующим показателям Кабардино-Балкария готова приступить к следующему этапу снятия ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе предлагается разрешить функционирование в полном объеме всех образовательных учреждений, предприятий сферы услуг, торговли, общественного питания, а также гостиниц и мест отдыха населения.

"При этом для всех организаций и граждан КБР сохранится необходимость соблюдения масочного режима, социального дистанцирования, дезинфекционных мероприятий", - подчеркивает пресс-служба.

По ее данным, также предполагается сохранить режим самоизоляции для граждан из групп риска, а также формат удаленной работы максимального числа сотрудников, если это не нарушает функционирование учреждений.

"В настоящее время правительство КБР направило обозначенные предложения на согласование в Роспотребнадзор. По итогам согласования будут приняты соответствующие нормативно-правовые документы", - уточняет пресс-служба.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в КБР выявлено 5823 подтвержденных случая COVID-19, выздоровели 5315 человек или больше 91%, скончались 64 пациента с коронавирусом, в том числе одна медсестра. В госпиталях находятся 557 пациентов, из них в реанимациях - 26 больных, в том числе 5 - на аппаратах ИВЛ.