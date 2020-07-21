В МВД Украины рассказали о взрывах в Луцке

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Максим Кривош, захвативший заложников в автобусе в центре Луцка, бросает из окон взрывпакеты, сообщил замминистра внутренних дел УкраиныАнтон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".
Он пояснил, что это неосколочные взрывные устройства, там нет поражающих элементов.
Замминистра также подтвердил, что в автобусе есть беременные женщины. При этом злоумышленник не разрешает передать заложникам воду и еду и угрожает взорвать автобус, если к нему кто-то приблизится.
"Я думаю, что этот человек находится под влиянием какого-то перевозбуждения, этот человек давно думал о том, чтобы как-то прославить себя или заявить о себе подобного рода действиями. Но мы надеемся на его благоразумие и что он в итоге переговоров откажется от своих замыслов, отпустит заложников и сдастся сам", — сказал замглавы МВД в эфире телеканала NewsOne.
Он добавил, что у злоумышленника есть смартфон, и он следит, как ситуацию освещают в интернете и СМИ.
По словам Геращенко, мужчина заранее спланировал захват заложников и готовился к нему.
"Мы делаем, в первую очередь, ставку на переговоры. Важно путем переговоров добиться, чтобы правонарушитель, захвативший заложников, всех отпустил и сдался сам. Поэтому мы уверены, что переговоры должны дать результат", — подчеркнул замглавы МВД.
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