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В МВД Украины рассказали о взрывах в Луцке
Максим Кривош, захвативший заложников в автобусе в центре Луцка, бросает из окон взрывпакеты, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:27
антон геращенко
арсен аваков
украина
захват заложников в луцке
мвд украины
в мире
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Ну как же ж так? Европейская страна, с высокоразвитой экономикой, одной ногой в НАТО, второй в безвизе и на тебе - терроризм?!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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антон геращенко, арсен аваков, украина, захват заложников в луцке, мвд украины, в мире

В МВД Украины рассказали о взрывах в Луцке

17:45 21.07.2020 (обновлено: 19:27 21.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗахват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. Максим Кривош, захвативший заложников в автобусе в центре Луцка, бросает из окон взрывпакеты, сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".
Он пояснил, что это неосколочные взрывные устройства, там нет поражающих элементов.
Захват заложников в Луцке. Кадр видео
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Взрывчатка в Киеве и захват заложников в Луцке не связаны, заявил Аваков
Замминистра также подтвердил, что в автобусе есть беременные женщины. При этом злоумышленник не разрешает передать заложникам воду и еду и угрожает взорвать автобус, если к нему кто-то приблизится.
"Я думаю, что этот человек находится под влиянием какого-то перевозбуждения, этот человек давно думал о том, чтобы как-то прославить себя или заявить о себе подобного рода действиями. Но мы надеемся на его благоразумие и что он в итоге переговоров откажется от своих замыслов, отпустит заложников и сдастся сам", — сказал замглавы МВД в эфире телеканала NewsOne.
Он добавил, что у злоумышленника есть смартфон, и он следит, как ситуацию освещают в интернете и СМИ.
По словам Геращенко, мужчина заранее спланировал захват заложников и готовился к нему.
"Мы делаем, в первую очередь, ставку на переговоры. Важно путем переговоров добиться, чтобы правонарушитель, захвативший заложников, всех отпустил и сдался сам. Поэтому мы уверены, что переговоры должны дать результат", — подчеркнул замглавы МВД.
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Захват заложников в Луцке
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

Захват заложников в Луцке
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

Захват заложников в Луцке
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
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© Фото : Ruptly / Перейти в фотобанк

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

Захват заложников в Луцке
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
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© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанк

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

Захват заложников в Луцке
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанк

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

Захват заложников в Луцке
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

Захват заложников в Луцке
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

Захват заложников в Луцке
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Захват заложников в Луцке

Утром 21 июля мужчина захватил около 20 заложников в автобусе в центре Луцка. Отмечается, что у него при себе есть взрывчатка и оружие. Полиция ввела в действие план "Заложник".
Позже было установлено, что захватчик — это уроженец России Максим Кривош.
Как сообщил глава Нацполиции Волынской области Юрий Крошко, злоумышленник выдвинул общие требования и заявил о недовольстве системой.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, заложники находятся в нормальном состоянии.
Изначально уголовное дело завели по статье "Захват заложников", однако потом СБУ квалифицировало действия злоумышленника как теракт.
Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступления
Вчера, 17:23
Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступленияМужчина захватил автобус и удерживает около 20 человек в украинском Луцке. Злоумышленник вооружен и имеет при себе взрывное устройство. Территорию окружил спецназ, к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.
175218185427
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Антон ГеращенкоАрсен АваковУкраинаЗахват заложников в ЛуцкеМВД УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Ну как же ж так? Европейская страна, с высокоразвитой экономикой, одной ногой в НАТО, второй в безвизе и на тебе - терроризм?!
21 июля, 18:38
langpost
12300010
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