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Зариф заявил, что побил рекорд по числу визитов глав МИД Ирана в Москву
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что своим текущим 30-м приездом в Москву побил рекорд по числу визитов глав иранского МИД в Россию. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:43
мохаммад джавад зариф
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353
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мохаммад джавад зариф, сергей лавров, мид ирана, москва, тегеран (город), иран, в мире

Зариф заявил, что побил рекорд по числу визитов глав МИД Ирана в Москву

17:43 21.07.2020
354
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что своим текущим 30-м приездом в Москву побил рекорд по числу визитов глав иранского МИД в Россию.
"Спасибо вам огромное за ваше гостеприимство на 30-й раз. Я думаю, что я побил рекорд визитов министра иностранных дел в Россию", - сказал Зариф с улыбкой перед началом переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Все члены иранской делегации, включая Зарифа, прибыли на переговоры в защитных медицинских масках. Однако, увидев Лаврова без маски, Зариф снял с себя защитное средство.
Как подчеркнул глава МИД Ирана, отношения Тегерана и Москвы "сегодня являются самыми лучшими за последние десятилетия".
"Мы очень надеемся, что мы будем развивать эти отношения как можно мощнее на долгосрочную перспективу, а также более конструктивно. И непременно это принесет пользу нашим двум странам. Эти отношения основаны на взаимном уважении, а также принесут мир и безопасность в регионе", - заключил Зариф.
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Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМИД ИранаМоскваТегеран (город)ИранВ мире
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