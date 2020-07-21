https://ria.ru/20200721/1574667078.html
Зариф заявил, что побил рекорд по числу визитов глав МИД Ирана в Москву
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что своим текущим 30-м приездом в Москву побил рекорд по числу визитов глав иранского МИД в Россию. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:43
2020-07-21T17:43
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тегеран (город)
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в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мохаммад джавад зариф, сергей лавров, мид ирана, москва, тегеран (город), иран, в мире