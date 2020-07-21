Эрдоган заявил, что Турция не признает парламентские выборы в Сирии

"Несколько дней назад в Сирии прошли выборы. Точнее, это были псевдовыборы. И где реакция на них от стран, называющих себя поборниками демократии? Турция вынуждена заступиться за притесненных в Сирии и выразить протест", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.