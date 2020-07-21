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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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Эрдоган заявил, что Турция не признает парламентские выборы в Сирии
Анкара считает недействительными итоги парламентских выборов в Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:41
война в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
турция
сирия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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война в сирии, идлиб (мухафаза), турция, сирия, в мире

Эрдоган заявил, что Турция не признает парламентские выборы в Сирии

17:41 21.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 21 июл - РИА Новости. Анкара считает недействительными итоги парламентских выборов в Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Несколько дней назад в Сирии прошли выборы. Точнее, это были псевдовыборы. И где реакция на них от стран, называющих себя поборниками демократии? Турция вынуждена заступиться за притесненных в Сирии и выразить протест", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Он добавил, что Турция сохранит свое военное присутствие в Сирии до тех пор, "пока сирийский народ не обретет свободу и мир".
Парламентские выборы проходили в минувшее воскресенье только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. Исключение было сделано на всех выборах во время войны в стране для граждан, бежавших с территорий, захваченных террористами. Для жителей провинций Идлиб и Ракка власти установили дополнительные урны в местах их временного пребывания. Граждане Сирии, находящиеся за пределами родины, по законодательству страны не могут принять участие в голосовании.
Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма во время голосования на парламентских выборах на избирательном участке в министерстве по делам президента в Дамаске
20 июля, 23:57
США заявили, что не признают парламентские выборы в Сирии
67111050
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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