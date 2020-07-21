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В конгресс США внесен законопроект о санкциях за кражу исследований COVID
Лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что внес в конгресс законопроект о санкциях против хакеров,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:40
коронавирус covid-19
кевин маккарти
сша
технологии
в мире
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353
60
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коронавирус covid-19, кевин маккарти, сша, технологии, в мире

В конгресс США внесен законопроект о санкциях за кражу исследований COVID

17:40 21.07.2020
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что внес в конгресс законопроект о санкциях против хакеров, которые пытаются украсть данные исследований по борьбе с новым коронавирусом.
"Только что я внес законопроект, чтобы привлечь к ответственности хакеров по COVID. Американские исследователи — наиболее блестящие умы в мире, и мы разрабатываем вакцину для победы (над коронавирусом) быстрее, чем когда-либо. Мы не можем позволить, чтобы Китай, Россия или кто-либо еще использовал наши инновации", - написал Маккарти в Twitter.
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На прошлой неделе структуры кибербезопасности США, Великобритании и Канады распространили рекомендации по попыткам взлома разработок вакцины, в которых они винят российские государственные структуры. В рекомендациях Агентства национальной безопасности США говорится, что "группа российской разведывательной службы действовала в отношении организаций, участвующих в разработке вакцины от COVID-19 в США, Канаде и Великобритании, чтобы, вероятно, украсть информацию и интеллектуальную собственность, имеющую отношение к разработке и тестированию вакцин от COVID-19".
В начале мая британские и американские спецслужбы сообщали о том, что зафиксировали масштабные кибератаки на организации здравоохранения и исследовательские центры. Тогда же всем сотрудникам международных и национальных медицинских организаций было рекомендовано сменить личные пароли на доступ к компьютерной технике и перейти на двухфакторную аутентификацию. Злоумышленники, по данным спецслужб, пользуются технологией подборки часто употребляемых или недостаточно сложных паролей к учетным записям сотрудников медструктур.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет обвинения в хакерских атаках по вакцине.
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Коронавирус COVID-19Кевин МаккартиСШАТехнологииВ мире
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