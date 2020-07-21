Госдума поддержала проект о запрете охоты на животных из Красной книги

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, устраняющий противоречия в законодательстве об охоте и вводящий однозначный запрет охоты на млекопитающих и птиц из Красной книги.

Как поясняют авторы, эта сфера регулируется двумя законами - "О животном мире" и "Об охоте". Однако на практике одновременное применение норм двух законов при регулировании одних и тех же правоотношений зачастую ведет к нарушению прав их участников.

Законопроектом предусматривается комплексная корректировка статьи 15 закона "О животном мире" в части приведения законодательства в соответствие со сложившейся практикой госмониторинга и кадастра объектов животного мира.

Вторым противоречием, которое устраняет проект, является порядок установления ограничений охоты. "Так, пунктом 1 части 2 статьи 23 закона "Об охоте" установлено, что в правила охоты входят ограничения охоты, предусмотренные статьей 22 Закона "Об охоте" (сроки охоты, запреты охоты и т.д.). Одновременно статьей 21 закона "О животном мире" предусмотрена возможность установления ограничений и запретов на использование объектов животного мира", - указывают авторы, отмечая, что порядок введения и само содержание ограничений на использование объектов животного мира нормативно не определены.

"Законопроектом предлагается определить, что ограничения, приостановка или полный запрет на использование объектов животного мира, являющихся охотничьими ресурсами, на определенных территориях и акваториях либо на определенные сроки могут устанавливаться в соответствии с законом "Об охоте". Такие ограничения будут вводиться высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации при определении параметров осуществления охоты в соответствии с правилами охоты, при условии их согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти", - говорится в пояснительной записке.

Согласовывать параметры охоты, включая вводимые ограничения использования охотничьих ресурсов, будет Минприроды . Сейчас введение ограничений согласовывает Росприроднадзор