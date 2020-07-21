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Госдума поддержала проект о запрете охоты на животных из Красной книги
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, устраняющий противоречия в законодательстве об охоте и вводящий однозначный... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:39
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Госдума поддержала проект о запрете охоты на животных из Красной книги

17:39 21.07.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичОхотник
Охотник
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, устраняющий противоречия в законодательстве об охоте и вводящий однозначный запрет охоты на млекопитающих и птиц из Красной книги.
Как поясняют авторы, эта сфера регулируется двумя законами - "О животном мире" и "Об охоте". Однако на практике одновременное применение норм двух законов при регулировании одних и тех же правоотношений зачастую ведет к нарушению прав их участников.
Законопроектом предусматривается комплексная корректировка статьи 15 закона "О животном мире" в части приведения законодательства в соответствие со сложившейся практикой госмониторинга и кадастра объектов животного мира.
Вторым противоречием, которое устраняет проект, является порядок установления ограничений охоты. "Так, пунктом 1 части 2 статьи 23 закона "Об охоте" установлено, что в правила охоты входят ограничения охоты, предусмотренные статьей 22 Закона "Об охоте" (сроки охоты, запреты охоты и т.д.). Одновременно статьей 21 закона "О животном мире" предусмотрена возможность установления ограничений и запретов на использование объектов животного мира", - указывают авторы, отмечая, что порядок введения и само содержание ограничений на использование объектов животного мира нормативно не определены.
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"Законопроектом предлагается определить, что ограничения, приостановка или полный запрет на использование объектов животного мира, являющихся охотничьими ресурсами, на определенных территориях и акваториях либо на определенные сроки могут устанавливаться в соответствии с законом "Об охоте". Такие ограничения будут вводиться высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации при определении параметров осуществления охоты в соответствии с правилами охоты, при условии их согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти", - говорится в пояснительной записке.
Согласовывать параметры охоты, включая вводимые ограничения использования охотничьих ресурсов, будет Минприроды. Сейчас введение ограничений согласовывает Росприроднадзор.
"Также законопроектом однозначно исключается возможность осуществления любых видов охоты в отношении млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской Федерации", - говорится в материалах.
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РоссияНовости - ЭкологияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФОбщество
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