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Распространение нового коронавируса
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В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса
Женщина 86 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией стала 65-м пациентом с COVID-19, умершим в Ивановской области, общее число заболевших превысило 6... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:36
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РИА Новости
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В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса

17:36 21.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Женщина 86 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией стала 65-м пациентом с COVID-19, умершим в Ивановской области, общее число заболевших превысило 6 тысяч, сообщил во вторник на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
По состоянию на 21 июля в Ивановской области зарегистрированы 6059 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлен 61 диагноз. Из новых случаев 42 человека обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, 19 человек заразились после контакта с ранее заболевшими.
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"В том числе два положительных теста выявлено у сотрудников Пучежского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Итого сейчас положительные тесты у 82 проживающих и 15 человек персонала", - сообщает правительство региона.
В стационарах области находятся 554 человека с коронавирусом, в том числе на койках с кислородом – 166 человек. На аппаратах ИВЛ находятся девять пациентов.
За сутки выписаны 125 человек. Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 4387 пациентов.
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"Статистика летальности за сутки пополнилась еще одним случаем. Это пациентка 86 лет из города Волгореченск Костромской области. Она была здесь в гостях у родственников, поступила в ГКБ №4 по скорой помощи, была госпитализирована. У пациентки были тяжелые сопутствующие заболевания. Усилия врачей не помогли спасти ее", – сказал Фокин.
Всего в области умерли 65 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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