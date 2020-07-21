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Лавров оценил шансы на сохранение СВПД
Москва считает, что шансы на сохранение иранской ядерной сделки остаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:34
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
совет безопасности оон
москва
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иран
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, сергей лавров, совет безопасности оон, москва, китай, иран, в мире

Лавров оценил шансы на сохранение СВПД

17:34 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Москва считает, что шансы на сохранение иранской ядерной сделки остаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
Зариф во вторник прибыл с визитом в Москву. Последний раз иранский министр приезжал в РФ в середине июня.
"Рассматриваем нашу встречу как важный этап в общих усилиях, которые сейчас предпринимают оставшиеся участники СВПД по сохранению этого важнейшего достижения многосторонней дипломатии. Считаем деструктивной во всех смыслах линию, которую взяли наши американские коллеги на полное разрушение и этого важнейшего документа, да и в целом других договорённостей в целях контроля над вооружениями и нераспространения. Тем не менее, мы уверены, что шансы для возвращения СВПД в устойчивое русло сохраняются, по крайней мере мы, как и наши иранские друзья, делаем для этого максимально возможное. Видим, что с таких же позиций выступают КНР, и интерес к этому проявляют по-прежнему остающиеся члены СВДП от Европы", - сказал Лавров, открывая встречу.
Лавров также заявил, что намерен обсудить на встрече "какие дополнительные шаги, прежде всего, правовые необходимо предпринять на основе резолюции 2231 СБ ООН, которая является единым целым с СВПД и в качестве таковой должна реализовываться".
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровСовет Безопасности ООНМоскваКитайИранВ мире
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