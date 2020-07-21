https://ria.ru/20200721/1574666090.html
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 21,4 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки возросло на 327, до 21 442, всего умерли 707 человек, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:31
2020-07-21T17:31
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_d2a0ff8d5ed0e5cde1e47d508a96d511.jpg
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_d2a0ff8d5ed0e5cde1e47d508a96d511.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_140:0:861:541_1400x0_80_0_0_efaf0a4166f1863955d51050cb5c0661.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_230:0:771:541_1400x0_80_0_0_22be592c4e0924190565c3aae4d25a77.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 21 июл - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии
за сутки возросло на 327, до 21 442, всего умерли 707 человек, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 21 115 зарегистрированных случаях коронавируса, 695 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 327 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 21 442. Всего 14 599 человек были вылечены, а 707 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.