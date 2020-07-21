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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 21,4 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки возросло на 327, до 21 442, всего умерли 707 человек, сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:31
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коронавирус covid-19, молдавия, в мире

Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 21,4 тысячи

17:31 21.07.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 21 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки возросло на 327, до 21 442, всего умерли 707 человек, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 21 115 зарегистрированных случаях коронавируса, 695 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 327 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 21 442. Всего 14 599 человек были вылечены, а 707 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МолдавияВ мире
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