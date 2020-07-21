Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 21,4 тысячи

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 327 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 21 442. Всего 14 599 человек были вылечены, а 707 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.