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В СБУ заявили о "взаимопонимании" с захватившим заложников в Луцке
Первый замглавы Службы безопасности Украины - руководитель Антитеррористического центра при СБ Руслан Баранецкий заявил, что с мужчиной, захватившим заложников... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:37
захват заложников в луцке
антон геращенко
арсен аваков
мвд украины
украина
в мире
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захват заложников в луцке, антон геращенко, арсен аваков, мвд украины, украина, в мире

В СБУ заявили о "взаимопонимании" с захватившим заложников в Луцке

17:30 21.07.2020 (обновлено: 17:37 21.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗахват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Первый замглавы Службы безопасности Украины - руководитель Антитеррористического центра при СБ Руслан Баранецкий заявил, что с мужчиной, захватившим заложников в Луцке, "есть взаимопонимание".
"Идут переговоры. Он отвечает в коннекте с переговорщиками. Есть взаимопонимание. Двигаемся дальше. Надеюсь, что все разрешится нормально и спокойно", - заявил он на брифинге.
Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступления
Вчера, 17:23
Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступленияМужчина захватил автобус и удерживает около 20 человек в украинском Луцке. Злоумышленник вооружен и имеет при себе взрывное устройство. Территорию окружил спецназ, к операции привлекли антитеррористический центр СБУ.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Как сообщил глава МВД Арсен Аваков во вторник, состояние заложников в автобусе нормальное.
Место захвата заложников в Луцке
Вчера, 17:23
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191010
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