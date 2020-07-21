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Госдума отменила пленарное заседание 23 июля
Государственная дума во вторник приняла проект постановления об отмене пленарного заседания в четверг, 23 июля. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:30
анастасия кашеварова
ярослав нилов
госдума рф
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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анастасия кашеварова, ярослав нилов, госдума рф, политика

Госдума отменила пленарное заседание 23 июля

17:30 21.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума во вторник приняла проект постановления об отмене пленарного заседания в четверг, 23 июля.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил РИА Новости, что совет Думы решил досрочно завершить весеннюю сессию и провести последнее пленарное заседание 22 июля. Ранее последнее пленарное заседание было запланировано на 23 июля.
Как поясняла советник председателя ГД Анастасия Кашеварова, решение досрочно завершить весеннюю сессию Госдумы связано с профилактикой распространения коронавируса.
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Вчера, 16:11
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе
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Анастасия КашевароваЯрослав НиловГосдума РФПолитика
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