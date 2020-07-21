https://ria.ru/20200721/1574665996.html
Полиция Баварии провела обыски из-за разжигающих ненависть комментариев
Баварское ведомство уголовной полиции провело обыски 19 объектов из-за разжигающих ненависть комментариев в сети, сообщается в пресс-релизе полиции. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:29
2020-07-21T17:29
бавария
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бавария, в мире