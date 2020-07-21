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Полиция Баварии провела обыски из-за разжигающих ненависть комментариев
Баварское ведомство уголовной полиции провело обыски 19 объектов из-за разжигающих ненависть комментариев в сети, сообщается в пресс-релизе полиции. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:29
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бавария, в мире

Полиция Баварии провела обыски из-за разжигающих ненависть комментариев

17:29 21.07.2020
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© AP Photo / dpa/Daniel KarmannСотрудник полиции на месте взрыва чемодана в баварском городе Цирндорф. 27 июля 2016
Сотрудник полиции на месте взрыва чемодана в баварском городе Цирндорф. 27 июля 2016
© AP Photo / dpa/Daniel Karmann
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Баварское ведомство уголовной полиции провело обыски 19 объектов из-за разжигающих ненависть комментариев в сети, сообщается в пресс-релизе полиции.
Обыски, проходившие по всей Баварии, направлены против 17 человек (14 мужчин и трех женщин), которых подозревают в разжигании межнациональной розни.
В феврале 2020 года в городе Швайнфурт прошла демонстрация проживающих в центре временного размещения мигрантов, прямую трансляцию которой в Facebook вела местная радиостанция. Радиостанция отреагировали на разжигающие ненависть комментарии под трансляцией и уведомила центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом Баварии, которое начало расследование.
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