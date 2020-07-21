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В Минздраве оценили влияние COVID-19 на нацпроект "Здравоохранение"
Коронавирус повлиял на достижение ряда показателей национального проекта "Здравоохранение", Минздрав России будет выходить с предложением по их корректировке,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:40
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, общество

В Минздраве оценили влияние COVID-19 на нацпроект "Здравоохранение"

17:26 21.07.2020 (обновлено: 18:40 21.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения России
Здание Министерства здравоохранения России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения России. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Коронавирус повлиял на достижение ряда показателей национального проекта "Здравоохранение", Минздрав России будет выходить с предложением по их корректировке, заявил замминистра здравоохранения России Евгений Камкин.
"К сожалению, та ситуация, которая складывалась в последнее время, и те ограничительные меры, которые были введены в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, конечно, повлияли на достижение тех результатов и задач, показателей, которые были запланированы изначально при подготовке нацпроекта "Здравоохранение", — сказал Камкин на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья по законодательному сопровождению и мониторингу реализации нацпроекта "Здравоохранение".
Он отметил, что Минздрав России планирует выйти с предложением по корректировке показателей, но это коснется не всех, так как некоторые уже достигнуты, поэтому может быть корректировка только в сторону их улучшения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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