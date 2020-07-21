В Минздраве оценили влияние COVID-19 на нацпроект "Здравоохранение"

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Коронавирус повлиял на достижение ряда показателей национального проекта "Здравоохранение", Минздрав России будет выходить с предложением по их корректировке, заявил замминистра здравоохранения России Евгений Камкин.
"К сожалению, та ситуация, которая складывалась в последнее время, и те ограничительные меры, которые были введены в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, конечно, повлияли на достижение тех результатов и задач, показателей, которые были запланированы изначально при подготовке нацпроекта "Здравоохранение", — сказал Камкин на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья по законодательному сопровождению и мониторингу реализации нацпроекта "Здравоохранение".
Он отметил, что Минздрав России планирует выйти с предложением по корректировке показателей, но это коснется не всех, так как некоторые уже достигнуты, поэтому может быть корректировка только в сторону их улучшения.
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