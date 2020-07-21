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Фургал узнал о назначении Дегтярева по ТВ
Арестованный по делу об убийствах экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал узнал о назначении Михаила Дегтярева врио главы региона по телевизору, скорее... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:26
уголовное дело сергея фургала
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, ева меркачева, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровск, хабаровский край, политика

Фургал узнал о назначении Дегтярева по ТВ

17:26 21.07.2020
1816
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Арестованный по делу об убийствах экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал узнал о назначении Михаила Дегтярева врио главы региона по телевизору, скорее всего, это было для него предсказуемо, заявила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
"Похоже, что это было для него (Фургала – ред.) предсказуемо. Он был спокоен. Про назначение узнал по телевизору", - сказала Меркачева после посещения Фургала в СИЗО "Лефортово".
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Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания его отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил занимавшего тогда пост депутата Госдумы Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник прибыл в Хабаровск и был представлен кабмину региона. Прежний губернатор края Сергей Фургал отправлен в отставку "в связи с утратой доверия".
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЕва МеркачеваМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровскХабаровский крайПолитика
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