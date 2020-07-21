Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200721/1574665553.html
Австрия ужесточит ограничения для въезжающих из стран Западных Балкан
Австрия ужесточает ограничения для въезжающих из стран Западных Балкан из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в регионе, заявил во вторник канцлер Австрии... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:34
туризм
туризм
коронавирус covid-19
себастьян курц
новости - туризм
австрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778723_106:0:2613:1410_1400x0_80_0_0_2d679ff6946d21f839f0a7ed3b7df5c1.jpg
https://ria.ru/20200721/1574662299.html
https://ria.ru/20200714/1574317606.html
австрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778723_106:0:2613:1410_1400x0_80_0_0_2d679ff6946d21f839f0a7ed3b7df5c1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778723_420:0:2300:1410_1400x0_80_0_0_43bcbbc524c23dfd0f9b878579259307.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571778723_655:0:2065:1410_1400x0_80_0_0_935b4500a0f28b90b6971e376101c4d1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, коронавирус covid-19, себастьян курц, новости - туризм, австрия, в мире

Австрия ужесточит ограничения для въезжающих из стран Западных Балкан

17:25 21.07.2020 (обновлено: 17:34 21.07.2020)
293
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкБорт самолета авиакомпании Air Serbia
Борт самолета авиакомпании Air Serbia
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 21 июл - РИА Новости. Австрия ужесточает ограничения для въезжающих из стран Западных Балкан из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в регионе, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.
Несмотря на уже действующие меры и предостережения в отношении Западных Балкан, большая часть новых случаев инфицирования напрямую связана с приезжающими из этого региона, поэтому необходимо ужесточать меры на границе, сказал Курц.
Прохожие на улице в Вене
Вчера, 16:50Распространение нового коронавируса
В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах
"Главы минздрава и МВД примут ужесточенные меры. Впредь будет необходимо иметь ПЦР-тест, их можно будет делать только в сертифицированных лабораториях, которые признаются и в Австрии, контроль на границе, включая медицинский, еще больше ужесточится, а соблюдение карантина будет контролироваться строже", - сказал Курц на пресс-конференции.
С 9 июля въезжающим в Австрию из Румынии, Молдавии и Болгарии необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус или соблюдать 14-дневный карантин. Ранее австрийский МИД также предостерегал от поездок на Западные Балканы.
Ограничения по коронавирусу больше не касаются въезжающих из 32 европейских стран, за исключением Португалии, Великобритании и Швеции.
Пассажирский самолет в небе
14 июля, 10:57Распространение нового коронавируса
Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы из ряда стран
000012
Обсудить 0
ТуризмТуризмКоронавирус COVID-19Себастьян КурцНовости - ТуризмАвстрияВ мире
Рекомендуем
Место захвата заложников в Луцке
В Луцке ищут вторую бомбу, о которой заявил захватчик заложников
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Фургал узнал о назначении Дегтярева по ТВ
Здание Министерства здравоохранения России
В Минздраве оценили влияние COVID-19 на нацпроект "Здравоохранение"
Сотрудник полиции на месте взрыва чемодана в баварском городе Цирндорф. 27 июля 2016
Полиция Баварии провела обыски из-за разжигающих ненависть комментариев
Остров Капри
На Капри ввели обязательное ношение масок в выходные вечером
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (справа)
Дегтярев готов пообщаться с хабаровчанами в режиме прямой линии
Прохожие на улице в Вене
В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах
Захват заложников в Луцке
В СБУ заявили о "взаимопонимании" с захватившим заложников в Луцке
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 21,4 тысячи
Иван Сафронов
В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО
Сотрудник полиции
В Петербурге ожидавший депортации азербайджанец сбежал с шестого этажа
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отменила пленарное заседание 23 июля
Зона выдачи багажа в зале прилета аэропорта Шереметьево
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Вид на бухту Гюверджинлик и бассейны отеля Lujo Bodrum
В Турции рассказали, какие отели первыми будут готовы принять туристов
Александр Беляев
Прощание с телеведущим Беляевым пройдет в четверг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки
03:28Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
Лента новостейМолния