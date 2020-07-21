Австрия ужесточит ограничения для въезжающих из стран Западных Балкан

ВЕНА, 21 июл - РИА Новости. Австрия ужесточает ограничения для въезжающих из стран Западных Балкан из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в регионе, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц

Несмотря на уже действующие меры и предостережения в отношении Западных Балкан, большая часть новых случаев инфицирования напрямую связана с приезжающими из этого региона, поэтому необходимо ужесточать меры на границе, сказал Курц.

"Главы минздрава и МВД примут ужесточенные меры. Впредь будет необходимо иметь ПЦР-тест , их можно будет делать только в сертифицированных лабораториях, которые признаются и в Австрии, контроль на границе, включая медицинский, еще больше ужесточится, а соблюдение карантина будет контролироваться строже", - сказал Курц на пресс-конференции.

С 9 июля въезжающим в Австрию из Румынии, Молдавии и Болгарии необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус или соблюдать 14-дневный карантин. Ранее австрийский МИД также предостерегал от поездок на Западные Балканы.