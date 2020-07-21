В МИД Греции опасаются превращения Ливии в "новую Сирию"

После переговоров журналисты попросили прокомментировать решение парламента Египта , который единогласно одобрил возможную отправку военных для выполнения боевых задач за пределами страны.

"Что касается решения египетского парламента, то хотел бы сказать, что Греция не комментирует эти решения. Наша собственная позиция по ливийскому вопросу заключается в достижении целей Берлинского процесса и установления перемирия в Ливии. Греция следит с беспокойством за эскалацией столкновений в Ливии", - сказал Дендиас.

В то же время он назвал принятым в целях обороны решение парламента Египта.

"Если меня правильно проинформировали, решение парламента Египта связано с растущей деятельностью других сторон в Ливии и является решением в целях оборонительных. Но наша позиция - избежать столкновений. Мы считаем, что худшее для Европы , что может произойти это превращение Ливии в новую Сирию. Мы сделаем все, чтобы Ливия вернулась к нормальной жизни", - сказал Дендиас.

Глава МИД ФРГ сказал, что в течение длительного времени идут обсуждения со всеми сторонами.

"Мы со своей стороны приветствуем те решения, которые ведут к деэскалации. Есть опасность войны. Мы считаем, что для обеих сторон есть красные линии, и считаем, что вблизи Сирта и Джуфры должна быть установлена демилитаризованная зона", - сказал Маас.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 16 июля встретился в Каире с шейхами и старейшинами ливийских племен. Встреча прошла в рамках конференции под названием "Египет и Ливия: один народ и одна судьба". В ходе конференции представители племен Ливии подтвердили призыв к Египту о поддержке ливийской армии и племен для освобождения страны.

В конце июня ас-Сиси заявлял, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент отмечал, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт , расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.

Египет 9 июля сообщил, что провел на приграничной с Ливией территории масштабные военные учения под кодовым названием "Решимость 2020", в которых приняли участие все рода египетских вооруженных сил.