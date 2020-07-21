Audi отзывает 1346 машин в России из-за возможных проблем с генератором

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Audi. Отзыву подлежат 1 346 автомобилей Audi A4, A5, A6, Q5, реализованных в период с 2018 по 2020 годы", - говорится в сообщении.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность проникновения влаги в стартер-генератор с ременным приводом. При неблагоприятных обстоятельствах это может привести к химическим реакциям и, как следствие, к локальному перегреву узла. В связи с этим не исключена вероятность возгорания в автомобиле. Такая вероятность существует и для автомобилей на длительной стоянке", - поясняет Росстандарт.