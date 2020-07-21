https://ria.ru/20200721/1574665358.html
Audi отзывает 1346 машин в России из-за возможных проблем с генератором
Volkswagen Group Rus (компании принадлежит марка Audi) отзывает 1346 машин Audi в России, проданных с 2018 по 2020 годы, из-за возможных проблем с генератором,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:31
2020-07-21T17:31
audi
авто
volkswagen group
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
экономика
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https://ria.ru/20200630/1573684327.html
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152566/09/1525660939_0:329:3055:2047_1400x0_80_0_0_744a5109599df8d4293fb6e939d0467f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
audi, авто, volkswagen group, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), экономика
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Volkswagen
Group Rus (компании принадлежит марка Audi) отзывает 1346 машин Audi
в России, проданных с 2018 по 2020 годы, из-за возможных проблем с генератором, которые могут привести к возгоранию автомобиля, говорится в сообщении Росстандарта
.
"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Audi. Отзыву подлежат 1 346 автомобилей Audi A4, A5, A6, Q5, реализованных в период с 2018 по 2020 годы", - говорится в сообщении.
"Причиной отзыва транспортных средств является возможность проникновения влаги в стартер-генератор с ременным приводом. При неблагоприятных обстоятельствах это может привести к химическим реакциям и, как следствие, к локальному перегреву узла. В связи с этим не исключена вероятность возгорания в автомобиле. Такая вероятность существует и для автомобилей на длительной стоянке", - поясняет Росстандарт.
Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта. На машинах будет заменен стартер-генератор. Все работы будут бесплатными для владельцев.