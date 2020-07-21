В Луцке ищут вторую бомбу, о которой заявил захватчик заложников

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины не располагает подтвержденными данными о наличии второй бомбы с дистанционным управлением в Луцке, о которой сообщил захвативший заложников в автобусе Максим Кривош, заявил во вторник замглавы МВД Министерство внутренних дел Украины не располагает подтвержденными данными о наличии второй бомбы с дистанционным управлением в Луцке, о которой сообщил захвативший заложников в автобусе Максим Кривош, заявил во вторник замглавы МВД Антон Геращенко

Ранее захвативший автобус с заложниками в Луцке сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.

"У нас пока нет подтверждения, что в действительности существует второе взрывное устройство, которым он может руководить дистанционно. Пока нет информации о его местонахождении, поскольку было сказано абстрактно о том, что такое устройство есть", - сказал Геращенко в комментарии телеканалу "Украина 24".

Он также отметил, что правоохранители продолжают искать вторую бомбу. "Мы изучаем сейчас пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку, где, возможно, такое устройство стояло бы", - сказал Геращенко.