В Луцке ищут вторую бомбу, о которой заявил захватчик заложников

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины не располагает подтвержденными данными о наличии второй бомбы с дистанционным управлением в Луцке, о которой сообщил захвативший заложников в автобусе Максим Кривош, заявил во вторник замглавы МВД Антон Геращенко.
Ранее захвативший автобус с заложниками в Луцке сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.
"У нас пока нет подтверждения, что в действительности существует второе взрывное устройство, которым он может руководить дистанционно. Пока нет информации о его местонахождении, поскольку было сказано абстрактно о том, что такое устройство есть", - сказал Геращенко в комментарии телеканалу "Украина 24".
Он также отметил, что правоохранители продолжают искать вторую бомбу. "Мы изучаем сейчас пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку, где, возможно, такое устройство стояло бы", - сказал Геращенко.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ Максим Кривош. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Как сообщил глава МВД Арсен Аваков во вторник, состояние заложников в автобусе нормальное.
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