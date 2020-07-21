Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574665323.html
В Луцке ищут вторую бомбу, о которой заявил захватчик заложников
Министерство внутренних дел Украины не располагает подтвержденными данными о наличии второй бомбы с дистанционным управлением в Луцке, о которой сообщил... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:03
антон геращенко
арсен аваков
мвд украины
захват заложников в луцке
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574640494_0:124:2200:1362_1400x0_80_0_0_a014bf2bdac92d9bd04a72c62fa3d545.jpg
https://ria.ru/20200721/1574667719.html
https://ria.ru/20200721/1574667158.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574640494_0:124:2200:1362_1400x0_80_0_0_a014bf2bdac92d9bd04a72c62fa3d545.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574640494_192:0:2008:1362_1400x0_80_0_0_7831603c8af3c3630b9b2f9c6965c020.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574640494_419:0:1781:1362_1400x0_80_0_0_2fbd3f63168d0f13f0fe6a1ed336c1f3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон геращенко, арсен аваков, мвд украины, захват заложников в луцке, украина, в мире

В Луцке ищут вторую бомбу, о которой заявил захватчик заложников

17:23 21.07.2020 (обновлено: 18:03 21.07.2020)
424
© REUTERS / Tetiana HrishynaМесто захвата заложников в Луцке
Место захвата заложников в Луцке
© REUTERS / Tetiana Hrishyna
Место захвата заложников в Луцке
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины не располагает подтвержденными данными о наличии второй бомбы с дистанционным управлением в Луцке, о которой сообщил захвативший заложников в автобусе Максим Кривош, заявил во вторник замглавы МВД Антон Геращенко.
Ранее захвативший автобус с заложниками в Луцке сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.
Захват заложников в Луцке. Кадр видео
Вчера, 17:53
Взрывчатка в Киеве и захват заложников в Луцке не связаны, заявил Аваков
"У нас пока нет подтверждения, что в действительности существует второе взрывное устройство, которым он может руководить дистанционно. Пока нет информации о его местонахождении, поскольку было сказано абстрактно о том, что такое устройство есть", - сказал Геращенко в комментарии телеканалу "Украина 24".
Он также отметил, что правоохранители продолжают искать вторую бомбу. "Мы изучаем сейчас пути следования данного правонарушителя в надежде найти зацепку, где, возможно, такое устройство стояло бы", - сказал Геращенко.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ Максим Кривош. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Как сообщил глава МВД Арсен Аваков во вторник, состояние заложников в автобусе нормальное.
Захват заложников в Луцке
Вчера, 17:45
В МВД Украины рассказали о взрывах в Луцке
201043
Обсудить 0
Антон ГеращенкоАрсен АваковМВД УкраиныЗахват заложников в ЛуцкеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Захват заложников в Луцке
В СБУ заявили о "взаимопонимании" с захватившим заложников в Луцке
Борт самолета авиакомпании Air Serbia
Австрия ужесточит ограничения для въезжающих из стран Западных Балкан
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Фургал узнал о назначении Дегтярева по ТВ
Захват заложников в Луцке
Глава МВД Украины рассказал о состоянии заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
Заложники остаются в автобусе в Луцке уже более семи часов
Захват заложников в Луцке
В МВД Украины рассказали о взрывах в Луцке
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев (справа)
Дегтярев готов пообщаться с хабаровчанами в режиме прямой линии
Место захвата заложников в Луцке
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Сотрудник полиции на месте взрыва чемодана в баварском городе Цирндорф. 27 июля 2016
Полиция Баварии провела обыски из-за разжигающих ненависть комментариев
Здание Министерства здравоохранения России
В Минздраве оценили влияние COVID-19 на нацпроект "Здравоохранение"
Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступления
Захват заложников в Луцке: первые кадры с места преступления
Остров Капри
На Капри ввели обязательное ношение масок в выходные вечером
Сотрудник полиции
В Петербурге ожидавший депортации азербайджанец сбежал с шестого этажа
Захват заложников в Луцке
Захвативший автобус в Луцке террорист отпустил заложников
Захват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке был спланирован заранее, заявили в МВД Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: 23% россиян готовы подрабатывать ради крупной покупки
03:28Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
Лента новостейМолния