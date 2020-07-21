МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект "О пчеловодстве в РФ", направленный на установление правовых основ развития и господдержки в этой сфере.

Алексеем Гордеевым, Владимиром Кашиным, Документ, внесенный депутатами Геннадием Зюгановым Олегом Лебедевым и Иваном Лоором, определяет основные цели, принципы и направления государственной политики в области развития пчеловодства, а также меры ее реализации. При этом закрепляется возможность оказания широкой поддержки российским пчеловодам как со стороны государства, так и на местах.

Это не только обеспечит развитие существующего производства продуктов пчеловодства, но привлечет в отрасль новых участников, а также стимулирует вовлеченность личных подсобных хозяйств в товарное производство продуктов пчеловодства, считают разработчики.

К основным целям госполитики в области развития пчеловодства законопроект относит повышение конкурентоспособности российских продуктов пчеловодства и их производителей, обеспечение качества и безопасности продуктов пчеловодства, повышение урожайности энтомофильных сельхозкультур, обеспечение охраны пчел и среды их обитания, сохранение генофонда пчел в РФ. Разработчики обращают внимание, что если в 1990 году в российских хозяйствах всех категорий содержалось 4,5 миллиона пчелиных семей, то к 2019 году их количество снизилось до 3,1 миллиона.

Согласно законопроекту, мероприятия, направленные на развитие пчеловодства, могут включаться в госпрограммы РФ и ее субъектов. Допускается и применение особых налоговых режимов в отношении сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих производство и переработку продуктов пчеловодства. В рамках реализации госполитики в этой сфере могут осуществляться меры, направленные, в том числе, на противодействие обороту фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных продуктов пчеловодства, развитие системы льготного кредитования.