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Заложники остаются в автобусе в Луцке уже более семи часов
Максим Кривош (Плохой) во вторник утром захватил рейсовый автобус в центре украинского Луцка. По данным полиции, в заложниках оказались около 20 человек... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:02
захват заложников в луцке
антон геращенко
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захват заложников в луцке, антон геращенко, владимир зеленский, мвд украины, украина, в мире

Заложники остаются в автобусе в Луцке уже более семи часов

17:19 21.07.2020 (обновлено: 18:02 21.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗахват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер
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Захват заложников в Луцке
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Максим Кривош (Плохой) во вторник утром захватил рейсовый автобус в центре украинского Луцка. По данным полиции, в заложниках оказались около 20 человек. Захватчик сообщил, что среди тех, кто находится в автобусе, есть дети и беременные. В течение более, чем семи часов из автобуса слышны выстрелы.
Злоумышленник заявил, что при нем есть много автоматического оружия и гранат. Также, по словам Кривоша, автобус заминирован и установлено еще одно взрывное устройство в людном месте Луцка, он отметил в интервью местному издания, что взорвет обе бомбы в случае попытки штурма.
Захватчик требует, чтобы представители украинских властей, политики и руководители церквей записали видеообращение, в котором признали бы себя террористами. Он также хочет внимания журналистов и чтобы президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан посмотреть фильм "Земляне".

Хронология захвата

Как сообщил замглавы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, во вторник в 9.25 (совпадает с мск) в полицию позвонил неизвестный мужчина, представился Максимом Плохим и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса на Театральной площади в центре города. Он также сообщил, что имеет при себе взрывчатку и оружие.
В подтверждение этого мужчина периодически стреляет, в том числе, по данным местных СМИ, была слышна очередь выстрелов из автомата. Спустя более, чем семь часов пребывания в автобусе с заложниками мужчина продолжает стрелять. Кроме того, он выбросил боевую гранату в сторону правоохранителей, но она не разорвалась, так как не была выдернута чека. Взрывотехники ее обезвредили. Позже, в 15.20 захватчик бросил с автобуса неизвестное взрывное устройство, которое взорвалось.
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По данным правоохранителей, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших у полиции нет. Силовики перекрыли центр Луцка, введен оперативный план "Заложник" и проводится эвакуация жителей домов, прилегающих к площади, чтобы обеспечить их безопасность. В город стянута военная техника. Служба безопасности Украины призвала жителей города оставаться дома или на работе.
В связи с произошедшим полиция завела дело по статье "захват заложников с угрозой уничтожения людей", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Однако, замглавы МВД Украины не исключил, что позже дело переквалифицируют в терроризм.

Личность захватчика

Спустя несколько часов после захвата заложников полиции удалось установить личность мужчины, представившегося Максимом Плохим. Им оказался местный житель Максим Кривош 1975 года рождения, уроженец поселка Гай Оренбургской области СССР.
По данным Геращенко, он уже дважды отбывал наказания за совершение тяжких преступлений. В совокупности в местах лишения свободы он провел десять лет. В частности, по данным Геращенко, в 1994 году Луцкий городской суд Волынской области осудил Кривоша по статьям "разбой", "мошенничество", "вымогательство" и "незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ".
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Зеленский заявил, что держит под контролем ситуацию в Луцке
Кроме того, в 2005 году тот же суд признал Кривоша виновным по статьям "мошенничество с финансовыми ресурсами", "бандитизм", "вымогательство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Геращенко сообщил, что в сети Интернет за авторством Максима Плохого есть книга "Философия преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.
Накануне захвата заложников Кривош опубликовал на своем Youtube-канале видеообращение. Он сидел с автоматом в руках и черном берете и заявил о том, что недоволен системой. Позже соцсеть заблокировала это видео и удалила аккаунт.
Также свои требования уже во время пребывания в автобусе он публиковал в Twitter. В частности, он хотел, чтобы первые лица страны, в том числе глава государства записали видеообращение с заявлением, что они признают себя "террористами в законе". Кроме того, он требовал от Зеленского призвать украинцев посмотреть фильм "Земляне", а от журналистов – обратить внимание на его требования. Но аккаунт и в этой соцсети был удален.
Логотип YouTube
Вчера, 14:37
Twitter и Youtube удалили аккаунты захватчика заложников в Луцке
Кривош также переодически связывается с родственниками заложников с их мобильных телефонов и требует, чтобы его требования были переданы журналистам.

Мирные переговоры

Зеленский заявил, что над освобождением людей работают профессионалы, а ситуацию он держит на личном контроле. "Мы держим ситуацию полностью на контроле. Я знаю все детали. Я общаюсь с нашими специалистами, которые находятся в Луцке. Работают профессионалы, делают все, чтобы освободить наших заложников. Поскольку сейчас идет общение с человеком, который захватил наших граждан, я не могу детальнее об этом говорить", - сказал он.
В Луцк приехал глава МВД Арсен Аваков, который, по данным местных СМИ, лично общается с захватчиком. Также на место приехал руководитель Антитеррористического центра при СБ Украины Руслан Баранецкий. Они отмечают, что делают все возможное, чтобы ситуация разрешилась без жертв.
Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
Вчера, 14:19Сказано в эфире
"Сломанный жизнью". Знакомый рассказал о захватчике автобуса в ЛуцкеЗахвативший заложников в автобусе в украинском Луцке мужчина представился правоохранителям как Максим Плохой. Радио Sputnik удалось связаться со знакомым вероятного захватчика и очевидицей, по словам которой, на месте происшествия периодически раздаются выстрелы.
В первые часы захвата заложников Кривош отказывался идти на контакт с правоохранителями и в город, по данным полиции, прибыл спецназ, готовый обезвредить злоумышленника. Однако позже, по словам Авакова, Кривош все же пошел на переговоры. Глава МВД также отметил, что правоохранители уже пообщались с родственниками и супругой захватчика.
Он также добавил, что заложники "в нормальном состоянии". "Надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится", - сказал Аваков. При этом Кривош отказывается от предложений передать воду заложникам.
В МВД Украины рассчитывают, что "в ближайшее время ситуация разрешится".
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Захват заложников в Луцке
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

Захват заложников в Луцке
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

Захват заложников в Луцке
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
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© Фото : Ruptly / Перейти в фотобанк

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

Захват заложников в Луцке
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанк

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

Захват заложников в Луцке
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанк

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

Захват заложников в Луцке
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

Захват заложников в Луцке
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

Захват заложников в Луцке
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
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Захват заложников в ЛуцкеАнтон ГеращенкоВладимир ЗеленскийМВД УкраиныУкраинаВ мире
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