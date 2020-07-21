Заложники остаются в автобусе в Луцке уже более семи часов

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Максим Кривош (Плохой) во вторник утром захватил рейсовый автобус в центре украинского Луцка. По данным полиции, в заложниках оказались около 20 человек. Захватчик сообщил, что среди тех, кто находится в автобусе, есть дети и беременные. В течение более, чем семи часов из автобуса слышны выстрелы.

Злоумышленник заявил, что при нем есть много автоматического оружия и гранат. Также, по словам Кривоша, автобус заминирован и установлено еще одно взрывное устройство в людном месте Луцка, он отметил в интервью местному издания, что взорвет обе бомбы в случае попытки штурма.

Захватчик требует, чтобы представители украинских властей, политики и руководители церквей записали видеообращение, в котором признали бы себя террористами. Он также хочет внимания журналистов и чтобы президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан посмотреть фильм "Земляне".

Хронология захвата

Как сообщил замглавы министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко , во вторник в 9.25 (совпадает с мск) в полицию позвонил неизвестный мужчина, представился Максимом Плохим и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса на Театральной площади в центре города. Он также сообщил, что имеет при себе взрывчатку и оружие.

В подтверждение этого мужчина периодически стреляет, в том числе, по данным местных СМИ, была слышна очередь выстрелов из автомата. Спустя более, чем семь часов пребывания в автобусе с заложниками мужчина продолжает стрелять. Кроме того, он выбросил боевую гранату в сторону правоохранителей, но она не разорвалась, так как не была выдернута чека. Взрывотехники ее обезвредили. Позже, в 15.20 захватчик бросил с автобуса неизвестное взрывное устройство, которое взорвалось.

По данным правоохранителей, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших у полиции нет. Силовики перекрыли центр Луцка, введен оперативный план "Заложник" и проводится эвакуация жителей домов, прилегающих к площади, чтобы обеспечить их безопасность. В город стянута военная техника. Служба безопасности Украины призвала жителей города оставаться дома или на работе.

В связи с произошедшим полиция завела дело по статье "захват заложников с угрозой уничтожения людей", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Однако, замглавы МВД Украины не исключил, что позже дело переквалифицируют в терроризм.

Личность захватчика

СССР. Спустя несколько часов после захвата заложников полиции удалось установить личность мужчины, представившегося Максимом Плохим. Им оказался местный житель Максим Кривош 1975 года рождения, уроженец поселка Гай Оренбургской области

По данным Геращенко, он уже дважды отбывал наказания за совершение тяжких преступлений. В совокупности в местах лишения свободы он провел десять лет. В частности, по данным Геращенко, в 1994 году Луцкий городской суд Волынской области осудил Кривоша по статьям "разбой", "мошенничество", "вымогательство" и "незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ".

Кроме того, в 2005 году тот же суд признал Кривоша виновным по статьям "мошенничество с финансовыми ресурсами", "бандитизм", "вымогательство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Геращенко сообщил, что в сети Интернет за авторством Максима Плохого есть книга "Философия преступника", описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.

Накануне захвата заложников Кривош опубликовал на своем Youtube-канале видеообращение. Он сидел с автоматом в руках и черном берете и заявил о том, что недоволен системой. Позже соцсеть заблокировала это видео и удалила аккаунт.

Также свои требования уже во время пребывания в автобусе он публиковал в Twitter. В частности, он хотел, чтобы первые лица страны, в том числе глава государства записали видеообращение с заявлением, что они признают себя "террористами в законе". Кроме того, он требовал от Зеленского призвать украинцев посмотреть фильм "Земляне", а от журналистов – обратить внимание на его требования. Но аккаунт и в этой соцсети был удален.

Кривош также переодически связывается с родственниками заложников с их мобильных телефонов и требует, чтобы его требования были переданы журналистам.

Мирные переговоры

Зеленский заявил, что над освобождением людей работают профессионалы, а ситуацию он держит на личном контроле. "Мы держим ситуацию полностью на контроле. Я знаю все детали. Я общаюсь с нашими специалистами, которые находятся в Луцке. Работают профессионалы, делают все, чтобы освободить наших заложников. Поскольку сейчас идет общение с человеком, который захватил наших граждан, я не могу детальнее об этом говорить", - сказал он.

В Луцк приехал глава МВД Арсен Аваков , который, по данным местных СМИ, лично общается с захватчиком. Также на место приехал руководитель Антитеррористического центра при СБ Украины Руслан Баранецкий. Они отмечают, что делают все возможное, чтобы ситуация разрешилась без жертв.

В первые часы захвата заложников Кривош отказывался идти на контакт с правоохранителями и в город, по данным полиции, прибыл спецназ, готовый обезвредить злоумышленника. Однако позже, по словам Авакова, Кривош все же пошел на переговоры. Глава МВД также отметил, что правоохранители уже пообщались с родственниками и супругой захватчика.

Он также добавил, что заложники "в нормальном состоянии". "Надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится", - сказал Аваков. При этом Кривош отказывается от предложений передать воду заложникам.