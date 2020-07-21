Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574664664.html
На Капри ввели обязательное ношение масок в выходные вечером
Власти знаменитого итальянского острова Капри в Неаполитанском заливе в рамках борьбы с COVID-19 ввели обязательное ношение медицинских масок в общественных... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:20
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кампания (италия)
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152972/78/1529727884_0:66:1281:786_1400x0_80_0_0_78d1073e6441c1ebb93d900b820a35c8.jpg
https://ria.ru/20200716/1574461318.html
кампания (италия)
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152972/78/1529727884_0:66:1281:786_1400x0_80_0_0_78d1073e6441c1ebb93d900b820a35c8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152972/78/1529727884_72:0:1208:852_1400x0_80_0_0_2c7372bf06a2eee986a775d0c19c1491.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152972/78/1529727884_214:0:1066:852_1400x0_80_0_0_28a9acd6f8b2b392827dd1ed9adb82e8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, кампания (италия), италия, в мире

На Капри ввели обязательное ношение масок в выходные вечером

17:19 21.07.2020 (обновлено: 17:20 21.07.2020)
169
CC0 / bilaleldaou / Остров Капри
Остров Капри
CC0 / bilaleldaou /
Остров Капри. Архивное фото
РИМ, 21 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти знаменитого итальянского острова Капри в Неаполитанском заливе в рамках борьбы с COVID-19 ввели обязательное ношение медицинских масок в общественных местах в выходные дни с 18.00 до 4.00 утра, то есть в период, когда здесь по традиции происходят массовые гуляния туристов.
Соответствующее распоряжение подписал во вторник мэр города Капри Марино Лембо. С будущей пятницы жители и гости острова, который стал популярным курортном еще в античные времена, должны будут носить защитные маски не только в закрытых общественных помещениях, но и на открытом воздухе. Речь идет, конечно, о местах, где в выходные вечером скапливается немало людей. Прежде всего, это знаменитая площадь Пьяццетта, давно ставшая своеобразным салоном острова, а также несколько находящихся поблизости торговых улиц с люксовыми бутиками и шикарными барами и ресторанами.
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
16 июля, 18:39Распространение нового коронавируса
Число жертв коронавируса в Италии превысило 35 тысяч
Принять такое решение власти Капри заставили события минувшего уик-энда, когда толпа состоятельных туристов буквально заполнила весь центр города. Люди встречались, обнимались, целовались, выпивали вместе, как будто никакой пандемии коронавируса в мире не существует.
"Я отвечаю за медико-санитарную ситуацию в городе и не могу допустить, чтобы она вышла из-под контроля. В самые тяжелые дни эпидемии у нас не было ни одного случая заболевания COVID-19. Конечно же, мы не хотим рисковать и получить зараженных коронавирусом сейчас, когда туристический сезон в полном разгаре", - заявил Лембо.
Общая численность представителей всех правоохранительных органов, включая полицейских, карабинеров и финансовых гвардейцев, на Капри не превышает ста человек. В этой связи мэр попросил областные власти оказать поддержку и усилить местные силы охраны правопорядка хотя бы в выходные дни.
Кроме того, городские власти выдвинули идею изготовления специальных масок с брендом Капри, которые можно было бы распространять среди туристов в качестве средства индивидуальной защиты и одновременно сувенира.
Аналогичное распоряжение об обязательном ношении медицинских масок готовят сейчас и власти весьма популярного у молодежи курортного города Форио, находящегося на острове Искья в Неаполитанском заливе. "Мы посоветовались с коллегами с Капри и пришли к выводу, что подобные предупредительные меры, в частности, обязательные маски в часы наибольшего наплыва туристов, нам тоже нужны", - заявил мэр Форио Франческо Дель Део.
В южноитальянской области Кампания, к которой относятся Капри и Искья, в настоящее время действует распоряжение об обязательном ношении масок в закрытых общественных помещениях, но также на открытом воздухе в случае, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию.
По состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах достигло почти 245 тысяч, более 197 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 35 058 человек. В последнее время число новых заражений в Италии находится на уровне примерно 200 случаев в сутки. В больницах остаются менее 800 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Кампания (Италия)ИталияВ мире
Рекомендуем
Армянские военные в Тавушской области
В Армении заявили о снайперском огне со стороны Азербайджана
Захват заложников в Луцке
Заложники остаются в автобусе в Луцке уже более семи часов
Борт самолета авиакомпании Air Serbia
Австрия ужесточит ограничения для въезжающих из стран Западных Балкан
Заседание сейма Латвии. 27 сентября 2018 года
Сейм Латвии поддержал проект о лишении ВНЖ нарушителей самоизоляции
Место захвата заложников в Луцке
В Луцке ищут вторую бомбу, о которой заявил захватчик заложников
Захват заложников в Луцке
Глава МВД Украины рассказал о состоянии заложников в Луцке
Иван Сафронов
В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Фургал узнал о назначении Дегтярева по ТВ
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Дагестане разоблачили преступников, совершивших многомиллионное хищение
Сотрудник полиции на месте взрыва чемодана в баварском городе Цирндорф. 27 июля 2016
Полиция Баварии провела обыски из-за разжигающих ненависть комментариев
Олег Тиньков
Тиньков рассказал о реабилитации после трансплантации костного мозга
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко посоветовал белорусам отказаться от поездок за рубеж
Сотрудник полиции
В Петербурге ожидавший депортации азербайджанец сбежал с шестого этажа
В городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка
Пострадавшие из-за паводка в Нижних Сергах получат по 15 тысяч рублей
Зона выдачи багажа в зале прилета аэропорта Шереметьево
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:28Экологи предложили ввести в России "зеленые проездные"
03:24Боевой робот "Маркер" получит функцию защиты от стрельбы по гражданским
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
Лента новостейМолния