На Капри ввели обязательное ношение масок в выходные вечером

РИМ, 21 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Власти знаменитого итальянского острова Капри в Неаполитанском заливе в рамках борьбы с COVID-19 ввели обязательное ношение медицинских масок в общественных местах в выходные дни с 18.00 до 4.00 утра, то есть в период, когда здесь по традиции происходят массовые гуляния туристов.

Соответствующее распоряжение подписал во вторник мэр города Капри Марино Лембо. С будущей пятницы жители и гости острова, который стал популярным курортном еще в античные времена, должны будут носить защитные маски не только в закрытых общественных помещениях, но и на открытом воздухе. Речь идет, конечно, о местах, где в выходные вечером скапливается немало людей. Прежде всего, это знаменитая площадь Пьяццетта, давно ставшая своеобразным салоном острова, а также несколько находящихся поблизости торговых улиц с люксовыми бутиками и шикарными барами и ресторанами.

Принять такое решение власти Капри заставили события минувшего уик-энда, когда толпа состоятельных туристов буквально заполнила весь центр города. Люди встречались, обнимались, целовались, выпивали вместе, как будто никакой пандемии коронавируса в мире не существует.

"Я отвечаю за медико-санитарную ситуацию в городе и не могу допустить, чтобы она вышла из-под контроля. В самые тяжелые дни эпидемии у нас не было ни одного случая заболевания COVID-19. Конечно же, мы не хотим рисковать и получить зараженных коронавирусом сейчас, когда туристический сезон в полном разгаре", - заявил Лембо.

Общая численность представителей всех правоохранительных органов, включая полицейских, карабинеров и финансовых гвардейцев, на Капри не превышает ста человек. В этой связи мэр попросил областные власти оказать поддержку и усилить местные силы охраны правопорядка хотя бы в выходные дни.

Кроме того, городские власти выдвинули идею изготовления специальных масок с брендом Капри, которые можно было бы распространять среди туристов в качестве средства индивидуальной защиты и одновременно сувенира.

Аналогичное распоряжение об обязательном ношении медицинских масок готовят сейчас и власти весьма популярного у молодежи курортного города Форио, находящегося на острове Искья в Неаполитанском заливе. "Мы посоветовались с коллегами с Капри и пришли к выводу, что подобные предупредительные меры, в частности, обязательные маски в часы наибольшего наплыва туристов, нам тоже нужны", - заявил мэр Форио Франческо Дель Део.

В южноитальянской области Кампания , к которой относятся Капри и Искья, в настоящее время действует распоряжение об обязательном ношении масок в закрытых общественных помещениях, но также на открытом воздухе в случае, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

По состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах достигло почти 245 тысяч, более 197 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 35 058 человек. В последнее время число новых заражений в Италии находится на уровне примерно 200 случаев в сутки. В больницах остаются менее 800 пациентов.