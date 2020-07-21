https://ria.ru/20200721/1574664549.html
Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии
Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:29
2020-07-21T17:29
ксения мишонова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
подольск
общество
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подольск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения мишонова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), подольск, общество
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске
, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
.
"Это чудо, что малыш не пострадал. Его перехватили соседи, проживающие этажом ниже. Очень благодарна и рабочим, которые среагировали и готовы были в любой момент поймать ребенка. Мальчику всего два с половиной года. Его мама в это время спала, долго не открывала дверь. Объяснить, где находится ее ребенок, не смогла. Женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня этого года, не работает, за детьми не присматривает, в доме антисанитария", - сказала Мишонова.
Она рассказала, что у матери малыша есть еще один младший ребенок, в настоящий момент дети помещены в больницу до определения их дальнейшей судьбы.
"По данному факту правоохранительные органы проводят проверку на наличие в действиях матери состава преступлений, предусмотренных статьями 125 и 156 УК РФ. Дальнейшая судьба малышей зависит от ее результатов и решения органов опеки и КДН", - добавила Мишонова.