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Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии
Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:29
ксения мишонова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
подольск
общество
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РИА Новости
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ксения мишонова, министерство внутренних дел рф (мвд россии), подольск, общество

Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии

16:29 21.07.2020 (обновлено: 17:29 21.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Мать ребенка, который выпал из окна в Подольске, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня текущего года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Это чудо, что малыш не пострадал. Его перехватили соседи, проживающие этажом ниже. Очень благодарна и рабочим, которые среагировали и готовы были в любой момент поймать ребенка. Мальчику всего два с половиной года. Его мама в это время спала, долго не открывала дверь. Объяснить, где находится ее ребенок, не смогла. Женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня этого года, не работает, за детьми не присматривает, в доме антисанитария", - сказала Мишонова.
Она рассказала, что у матери малыша есть еще один младший ребенок, в настоящий момент дети помещены в больницу до определения их дальнейшей судьбы.
"По данному факту правоохранительные органы проводят проверку на наличие в действиях матери состава преступлений, предусмотренных статьями 125 и 156 УК РФ. Дальнейшая судьба малышей зависит от ее результатов и решения органов опеки и КДН", - добавила Мишонова.
Полицейский
Вчера, 16:23
Полиция начала проверку после того, как в Подольске из окна выпал ребенок
330182
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Ксения МишоноваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ПодольскОбщество
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