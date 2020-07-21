Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии

"Это чудо, что малыш не пострадал. Его перехватили соседи, проживающие этажом ниже. Очень благодарна и рабочим, которые среагировали и готовы были в любой момент поймать ребенка. Мальчику всего два с половиной года. Его мама в это время спала, долго не открывала дверь. Объяснить, где находится ее ребенок, не смогла. Женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних с июня этого года, не работает, за детьми не присматривает, в доме антисанитария", - сказала Мишонова.