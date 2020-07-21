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В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО
Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов получил в СИЗО около сотни писем, сообщила РИА Новости член столичной Общественной... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:15
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
ева меркачева
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", ева меркачева, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, москва, сша, происшествия

В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО

17:15 21.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов получил в СИЗО около сотни писем, сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
"Он нам сказал, что получил почти сотню писем от коллег, товарищей и даже незнакомых ему людей", - заявила Меркачева, посетившая Сафронова вчера.
По ее словам, он намерен всем ответить. Также Сафронов рассказал, что врач в СИЗО помог "вправить позвонки в спине".
В среду его планируют навестить защитники по делу.
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
17 июля, 18:53
Адвокат призвал допросить чешского знакомого Сафронова
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
16 июля, 20:09
Защита Сафронова не нашла упоминаний чеха Лариша в материалах дела
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Ева МеркачеваРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинМоскваСШАПроисшествия
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