В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы " Обвиняемый в госизмене советник главы " Роскосмоса Иван Сафронов получил в СИЗО около сотни писем, сообщила РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева

"Он нам сказал, что получил почти сотню писем от коллег, товарищей и даже незнакомых ему людей", - заявила Меркачева, посетившая Сафронова вчера.

По ее словам, он намерен всем ответить. Также Сафронов рассказал, что врач в СИЗО помог "вправить позвонки в спине".

В среду его планируют навестить защитники по делу.

Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.

По информации ФСБ , советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США . Вину бывший журналист не признает.