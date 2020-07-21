https://ria.ru/20200721/1574664424.html
Глава МВД Украины рассказал о состоянии заложников в Луцке
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что заложники, находящиеся в захваченном автобусе в Луцке, "в нормальном состоянии". РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:14
2020-07-21T17:20
антон геращенко
арсен аваков
украина
захват заложников в луцке
мвд украины
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон геращенко, арсен аваков, украина, захват заложников в луцке, мвд украины, в мире
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что заложники, находящиеся в захваченном автобусе в Луцке, "в нормальном состоянии".
"Переговоры идут. Люди находятся в нормальном состоянии. С его слов, со слов одного из людей, с которыми нам удалось поговорить, мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию, так или иначе", - заявил глава МВД на брифинге, трансляцию вел "Пятый канал.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.