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Глава МВД Украины рассказал о состоянии заложников в Луцке
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что заложники, находящиеся в захваченном автобусе в Луцке, "в нормальном состоянии". РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:20
антон геращенко
арсен аваков
украина
захват заложников в луцке
мвд украины
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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антон геращенко, арсен аваков, украина, захват заложников в луцке, мвд украины, в мире

Глава МВД Украины рассказал о состоянии заложников в Луцке

17:14 21.07.2020 (обновлено: 17:20 21.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗахват заложников в Луцке
Захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер
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Захват заложников в Луцке
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что заложники, находящиеся в захваченном автобусе в Луцке, "в нормальном состоянии".
"Переговоры идут. Люди находятся в нормальном состоянии. С его слов, со слов одного из людей, с которыми нам удалось поговорить, мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию, так или иначе", - заявил глава МВД на брифинге, трансляцию вел "Пятый канал.
Захват заложников в Луцке
Вчера, 17:19
Заложники остаются в автобусе в Луцке уже более семи часов
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
Захват заложников в Луцке
Вчера, 16:29
Аваков опроверг, что захватчик автобуса в Луцке лечился в психбольнице
100301
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Антон ГеращенкоАрсен АваковУкраинаЗахват заложников в ЛуцкеМВД УкраиныВ мире
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