Глава МВД Украины рассказал о состоянии заложников в Луцке

"Переговоры идут. Люди находятся в нормальном состоянии. С его слов, со слов одного из людей, с которыми нам удалось поговорить, мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию, так или иначе", - заявил глава МВД на брифинге, трансляцию вел "Пятый канал.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.