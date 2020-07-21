https://ria.ru/20200721/1574664132.html
Сейм Латвии поддержал проект о лишении ВНЖ нарушителей самоизоляции
Сейм Латвии во вторник в окончательном чтении утвердил поправки к закону, которые позволяют аннулировать вид на жительство (ВНЖ) или отказать в визе жителю... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:12
2020-07-21T17:12
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, эдгар ринкевич, латвия, в мире
РИГА, 21 июл - РИА Новости.
Сейм Латвии во вторник в окончательном чтении утвердил поправки к закону, которые позволяют аннулировать вид на жительство (ВНЖ) или отказать в визе жителю третьей страны, если данное лицо нарушило правила самоизоляции в период пандемии COVID-19
, сообщает корреспондент РИА Новости.
Законопроект поддержало большинство депутатов Сейма. Чтобы он вступил в силу, его должен утвердить президент.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич
ранее подчеркнул, что перед аннулированием ВНЖ человек будет иметь право дать пояснение, каждый случай оценят отдельно. Этим будет заниматься Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ).
Это будет делаться в том случае, если УДГМ получит от Инспекции здравоохранения, Госполиции или полиции самоуправления информацию о том, что иностранец нарушил условия карантина, самоизоляции или ограничения на скопление людей.
Кроме того, нарушителей можно будет и штрафовать — на сумму до 2 тысяч евро.
Чтобы остановить распространение COVID-19, с 16 июля в Латвии регистрируют каждого путешественника, который прибыл в страну, воспользовавшись услугами международного перевозчика.