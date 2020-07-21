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Сейм Латвии поддержал проект о лишении ВНЖ нарушителей самоизоляции
Сейм Латвии во вторник в окончательном чтении утвердил поправки к закону, которые позволяют аннулировать вид на жительство (ВНЖ) или отказать в визе жителю... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:12
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эдгар ринкевич
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коронавирус covid-19, эдгар ринкевич, латвия, в мире

Сейм Латвии поддержал проект о лишении ВНЖ нарушителей самоизоляции

17:12 21.07.2020
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CC BY-SA 2.0 / Saeima / Saeimas 27.septembra sēdeЗаседание сейма Латвии. 27 сентября 2018 года
Заседание сейма Латвии. 27 сентября 2018 года
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Saeimas 27.septembra sēde
РИГА, 21 июл - РИА Новости. Сейм Латвии во вторник в окончательном чтении утвердил поправки к закону, которые позволяют аннулировать вид на жительство (ВНЖ) или отказать в визе жителю третьей страны, если данное лицо нарушило правила самоизоляции в период пандемии COVID-19, сообщает корреспондент РИА Новости.
Законопроект поддержало большинство депутатов Сейма. Чтобы он вступил в силу, его должен утвердить президент.
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Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ранее подчеркнул, что перед аннулированием ВНЖ человек будет иметь право дать пояснение, каждый случай оценят отдельно. Этим будет заниматься Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ).
Это будет делаться в том случае, если УДГМ получит от Инспекции здравоохранения, Госполиции или полиции самоуправления информацию о том, что иностранец нарушил условия карантина, самоизоляции или ограничения на скопление людей.
Кроме того, нарушителей можно будет и штрафовать — на сумму до 2 тысяч евро.
Чтобы остановить распространение COVID-19, с 16 июля в Латвии регистрируют каждого путешественника, который прибыл в страну, воспользовавшись услугами международного перевозчика.
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Коронавирус COVID-19Эдгар РинкевичЛатвияВ мире
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