Пострадавшие из-за паводка в Нижних Сергах получат по 15 тысяч рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Жители Свердловского города Нижние Серги, чье имущество пострадало от паводка, получат компенсации в размере 15 тысяч рублей, заявил глава региона Евгений Куйвашев.
Из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках вечером в понедельник произошло подтопление частных жилых домов в Нижних Сергах. На территории города был введен режим ЧС. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления, без электроснабжения остаются более 6,2 тысячи человек. По поручению президента РФ на место вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.
Вчера, 15:45В Нижних Сергах оценили последствия паводка
"Все пострадавшие получат по 15 тысяч рублей: 5000 рублей – из муниципального бюджета, 10 000 рублей – из регионального", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он отметил, что поручил министерству строительства рассчитать все работы, которые необходимо провести для скорейшего восстановления домов и приусадебных участков. В департаменте информационной политики региона уточнили, что по результатам оценки ущерба компенсационные выплаты также будут произведены всем, кто утратил имущество.