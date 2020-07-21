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Пострадавшие из-за паводка в Нижних Сергах получат по 15 тысяч рублей
Жители Свердловского города Нижние Серги, чье имущество пострадало от паводка, получат компенсации в размере 15 тысяч рублей, заявил глава региона Евгений... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:13
евгений зиничев
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений зиничев, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

Пострадавшие из-за паводка в Нижних Сергах получат по 15 тысяч рублей

17:09 21.07.2020 (обновлено: 18:13 21.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанкВ городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка
В городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка
© РИА Новости / Алексей Колчин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Жители Свердловского города Нижние Серги, чье имущество пострадало от паводка, получат компенсации в размере 15 тысяч рублей, заявил глава региона Евгений Куйвашев.
Из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках вечером в понедельник произошло подтопление частных жилых домов в Нижних Сергах. На территории города был введен режим ЧС. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления, без электроснабжения остаются более 6,2 тысячи человек. По поручению президента РФ на место вылетел глава МЧС Евгений Зиничев.
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
Вчера, 15:45
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"Все пострадавшие получат по 15 тысяч рублей: 5000 рублей – из муниципального бюджета, 10 000 рублей – из регионального", - написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он отметил, что поручил министерству строительства рассчитать все работы, которые необходимо провести для скорейшего восстановления домов и приусадебных участков. В департаменте информационной политики региона уточнили, что по результатам оценки ущерба компенсационные выплаты также будут произведены всем, кто утратил имущество.
Город в Свердловской области чуть не смыло водой
Вчера, 16:17
Город в Свердловской области чуть не смыло водойПаводок, вызванный обильными осадками, разрушил мосты и жилые дома в городе Нижние Серги Свердловской области. Всего пострадало около 200 зданий, где проживали порядка 550 человек. Поток воды уносил гаражи и автомобили.
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Евгений ЗиничевЕвгений КуйвашевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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