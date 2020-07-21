Пострадавшие из-за паводка в Нижних Сергах получат по 15 тысяч рублей

Город в Свердловской области чуть не смыло водой Паводок, вызванный обильными осадками, разрушил мосты и жилые дома в городе Нижние Серги Свердловской области. Всего пострадало около 200 зданий, где проживали порядка 550 человек. Поток воды уносил гаражи и автомобили.