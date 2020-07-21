Госдума приняла в первом чтении проект о льготных кредитах в АПК

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный правительством и направленный на расширение перечня участников системы льготного кредитования в сфере АПК.
К ним, в частности, предлагается отнести организации и индивидуальных предпринимателей, реализующих инвестпроекты по производству, первичной или последующей (промышленной) переработке сельхозпродукции и ее реализации в соответствии с утвержденным кабмином перечнем.
Однако по истечении трех лет со дня заключения кредитного договора, но не позднее окончания действия кредита, они должны будут подтвердить, что доля дохода от реализации этой продукции в их общем доходе составляет не менее 70% в год.
В перечень лиц, которым может оказываться такая кредитная поддержка, также включаются организации и ИП, которые соответствуют требованиям, устанавливаемым правительством в целях реализации федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) по направлениям, определенным президентом РФ.
Использование льготных кредитов вновь созданными российскими организациями позволяет вовлечь в производство сельхозпродукции новых участников рынка, имеющих необходимые финансовые и материальные ресурсы для реализации важных крупных инфраструктурных межрегиональных проектов, являющихся драйверами роста сельхозпроизводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, технической и технологической модернизации производственных мощностей, пояснял ранее кабмин.
Принятие законопроекта будет способствовать решению поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по увеличению темпов экономического роста страны, увеличению доли инвестиций в ВВП до 25%, достижению объемов зарубежных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 45 миллиардов долларов к концу 2024 года, отмечается в заключении комитета Госдумы по аграрным вопросам.