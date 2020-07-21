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Лукашенко посоветовал белорусам отказаться от поездок за рубеж
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам стоит отдыхать в стране и отказаться от поездок за рубеж из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко посоветовал белорусам отказаться от поездок за рубеж

17:07 21.07.2020 (обновлено: 17:08 21.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 21 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам стоит отдыхать в стране и отказаться от поездок за рубеж из-за пандемии коронавируса.
Как сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера, во время участия в торжественном открытии Гомельской центральной городской поликлиники президент Белоруссии заметил, что "в мире не исключена вторая волна заболеваемости, и поэтому важно беречь здоровье и предпочесть зарубежным поездкам пребывание в Беларуси".
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Вчера, 15:32Распространение нового коронавируса
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 66 348
"Мы вас сдерживать не будем. Хотите на Черное море - пожалуйста, на Средиземное, Эгейское, океан, на Канары, Бали, Гоа, в Таиланд - пожалуйста, езжайте", - сказал президент. Но Лукашенко добавил, что по возвращении в Белоруссию те, кто путешествовал, должны быть готовы при необходимости уйти на карантин за собственный счет, соблюдая соответствующие требования министерства здравоохранения, которое определяет список стран, после поездок в которые предписано соблюдать самоизоляцию.
Он напомнил, что Белоруссия избрала свой путь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, и это дало положительный результат, заболеваемость снижается. По словам президента, успехи страны признают и зарубежные эксперты, есть интерес к белорусскому опыту со стороны международных структур, в этой связи некоторые банковские организации выражают готовность предоставить стране значительные денежные средства на преодоление ситуации с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии составило 66 348, скончались 507 пациентов. Вместе с тем количество выявляемых за сутки новых случаев COVID-19 постоянно сокращается. Страна не вводила карантин и не ограничивала передвижение граждан, борясь с инфекцией очагово – изолируя заболевших и их контакты. Ранее в республике было принято постановление правительства, по которому все прибывающие в Белоруссию из стран, где есть случаи инфицирования коронавирусом, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию по месту своего проживания или пребывания. В этом списке изначально были 169 стран, однако перечень постоянно пересматривается. В июне он был сокращен в общей сложности на более чем 50 государств, в июле из него исключили еще 13 государств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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