Лукашенко посоветовал белорусам отказаться от поездок за рубеж

Он напомнил, что Белоруссия избрала свой путь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, и это дало положительный результат, заболеваемость снижается. По словам президента, успехи страны признают и зарубежные эксперты, есть интерес к белорусскому опыту со стороны международных структур, в этой связи некоторые банковские организации выражают готовность предоставить стране значительные денежные средства на преодоление ситуации с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии составило 66 348, скончались 507 пациентов. Вместе с тем количество выявляемых за сутки новых случаев COVID-19 постоянно сокращается. Страна не вводила карантин и не ограничивала передвижение граждан, борясь с инфекцией очагово – изолируя заболевших и их контакты. Ранее в республике было принято постановление правительства, по которому все прибывающие в Белоруссию из стран, где есть случаи инфицирования коронавирусом, обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию по месту своего проживания или пребывания. В этом списке изначально были 169 стран, однако перечень постоянно пересматривается. В июне он был сокращен в общей сложности на более чем 50 государств, в июле из него исключили еще 13 государств.