Глава МИД Армении отметил роль России в разрядке ситуации с Азербайджаном

"На данный момент нам удалось разрядить ситуацию. В четверг нам удалось восстановить режим прекращения огня благодаря привлечению сопредседателей, российскому сопредседательству, в тесной координации с другими партнерами: Францией и США. Однако ситуация нестабильна", - заявил министр в интервью, текст которого размещен на сайте армянского МИД.

Говоря об эскалации ситуации на границе, министр заявил, что "судя по всему, они (Азербайджан – ред.) хотели проверить готовность и обороноспособность Армении за пределами Нагорного Карабаха". Это он назвал крайне опасным поворотом.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.