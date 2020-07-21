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Глава МИД Армении отметил роль России в разрядке ситуации с Азербайджаном
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу France 24 отметил роль России в разрядке ситуации на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:03
ситуация на армяно-азербайджанской границе
россия
зограб мнацаканян
азербайджан
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия, зограб мнацаканян, азербайджан, армения, в мире

Глава МИД Армении отметил роль России в разрядке ситуации с Азербайджаном

17:03 21.07.2020
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© РИА Новости / МИД Армении / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на онлайн-заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Армении
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на онлайн-заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ в Армении
© РИА Новости / МИД Армении
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ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу France 24 отметил роль России в разрядке ситуации на границе с Азербайджаном.
По его словам, Ереван вел интенсивную работу с партнерами, в частности, со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, в составе Франции, США и России, чтобы прекратить военные действия и восстановить режим прекращения огня.
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"На данный момент нам удалось разрядить ситуацию. В четверг нам удалось восстановить режим прекращения огня благодаря привлечению сопредседателей, российскому сопредседательству, в тесной координации с другими партнерами: Францией и США. Однако ситуация нестабильна", - заявил министр в интервью, текст которого размещен на сайте армянского МИД.

По словам главы армянской дипломатии, пока нестабильность сохраняется, цель Еревана - убедиться, что режим прекращения огня надежным образом восстановлен, а также "предпринять особые меры по укреплению режима прекращения огня и исключить угрозы спокойствию вдоль границы и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом". "Это является для нас важным приоритетом", - приводит пресс-служба слова Мнацаканяна.
Говоря об эскалации ситуации на границе, министр заявил, что "судя по всему, они (Азербайджан – ред.) хотели проверить готовность и обороноспособность Армении за пределами Нагорного Карабаха". Это он назвал крайне опасным поворотом.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеРоссияЗограб МнацаканянАзербайджанАрменияВ мире
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