СК возбудил дело о мошенничестве при ремонте дорог в Мурманской области

МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ Следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Мурманской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном при ремонте дорог в Мурманске , сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По версии следствия, весной 2019 года между мурманским муниципальным бюджетным учреждением "Управление дорожного хозяйства" и коммерческой строительно-ремонтной организацией был заключен ряд договоров о выполнении работ по ремонту автодорог общего пользования в городе Мурманске.

"Общая сумма договоров составляла более 399 миллионов рублей, выделенных для этих целей из федерального бюджета РФ. В ходе производства ремонтных работ контролирующей организацией выявлен ряд недостатков в части несоответствия толщины асфальтобетонного покрытия заявленной в проектно-сметной документации", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, выявленные недостатки не были устранены к октябрю 2019 года, то есть в срок, установленный условиями договора. При этом сотрудники организации-исполнителя и должностные лица управления дорожного хозяйства, ответственные за принятие работ, изготовили акты о приемке, а также справки о стоимости, содержащие заведомо недостоверные сведения о выполнении работ на территории Октябрьского и Первомайского административных округов Мурманска в полном объеме.

"На основании указанных документов введенные в заблуждение работники министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области произвели оплату недобросовестно принятых управлением дорожного хозяйства работ в сумме более 7,1 миллиона рублей", - пояснили в СУСК.