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СК возбудил дело о мошенничестве при ремонте дорог в Мурманской области
Следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Мурманской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном при ремонте дорог в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:01
следственный комитет россии (ск рф)
мурманск
мурманская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), мурманск, мурманская область, происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве при ремонте дорог в Мурманской области

17:01 21.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Мурманской области возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном при ремонте дорог в Мурманске, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
По версии следствия, весной 2019 года между мурманским муниципальным бюджетным учреждением "Управление дорожного хозяйства" и коммерческой строительно-ремонтной организацией был заключен ряд договоров о выполнении работ по ремонту автодорог общего пользования в городе Мурманске.
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"Общая сумма договоров составляла более 399 миллионов рублей, выделенных для этих целей из федерального бюджета РФ. В ходе производства ремонтных работ контролирующей организацией выявлен ряд недостатков в части несоответствия толщины асфальтобетонного покрытия заявленной в проектно-сметной документации", - сообщили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, выявленные недостатки не были устранены к октябрю 2019 года, то есть в срок, установленный условиями договора. При этом сотрудники организации-исполнителя и должностные лица управления дорожного хозяйства, ответственные за принятие работ, изготовили акты о приемке, а также справки о стоимости, содержащие заведомо недостоверные сведения о выполнении работ на территории Октябрьского и Первомайского административных округов Мурманска в полном объеме.
"На основании указанных документов введенные в заблуждение работники министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области произвели оплату недобросовестно принятых управлением дорожного хозяйства работ в сумме более 7,1 миллиона рублей", - пояснили в СУСК.
В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе по месту нахождения управления дорожного хозяйства, организации-исполнителя, а также по месту жительства ряда должностных лиц проведены обыски.
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