https://ria.ru/20200721/1574663040.html
Минздрав готовит предложения по дополнению нацпроекта "Здравоохранение"
Минздрав России готовит предложения по дополнению национального проекта "Здравоохранения", в том числе о модернизации инфекционной службы, заявил замминистра... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:59
2020-07-21T16:59
здоровье - общество
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:125:2400:1475_1400x0_80_0_0_f08b0d6d593ae175089771d675a61a42.jpg
https://ria.ru/20200717/1574505075.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:125:2400:1475_1400x0_80_0_0_f08b0d6d593ae175089771d675a61a42.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_134:0:2267:1600_1400x0_80_0_0_f9d0a81682adbdda88f9b7513e325daa.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_400:0:2000:1600_1400x0_80_0_0_aa0173027c294d593509ea2f95ba03d1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, госдума рф, общество