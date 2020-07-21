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Минздрав готовит предложения по дополнению нацпроекта "Здравоохранение"
Минздрав России готовит предложения по дополнению национального проекта "Здравоохранения", в том числе о модернизации инфекционной службы, заявил замминистра... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
здоровье - общество, госдума рф, общество

Минздрав готовит предложения по дополнению нацпроекта "Здравоохранение"

16:59 21.07.2020
113
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минздрав России готовит предложения по дополнению национального проекта "Здравоохранения", в том числе о модернизации инфекционной службы, заявил замминистра здравоохранения России Евгений Камкин.
"Что касается дополнения национального проекта "Здравоохранение" новыми проектами или новыми мероприятиями, я могу сказать, что министерство такие предложения готовит, в том числе мы готовим предложения по модернизации инфекционной службы", - сказал Камкин на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья по законодательному сопровождению и мониторингу реализации национального проекта "Здравоохранение".
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
17 июля, 16:34
Минздрав заявил о необходимости модернизации всех звеньев здравоохранения
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